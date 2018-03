Esta valla de McDonald´s cabrea a las redes, y mucho

Una valla publicitaria de McDonalds ha levantado un mar de comentarios en las redes sociales por el particular mensaje que transmite, informa el portal Mashable.

Un usuario de Reddit –una comunidad online–, publicó el martes la foto del anuncio en cuestión, donde se puede leer: "Ahora contratamos perdedores".

El curioso mensaje se debe a que alguien al parecer robó la letra 'C' del enunciado, transformando así la palabra "closers" (que en inglés refiere a empleados nocturnos) en "losers" (perdedores), explicó el autor de la idea, que es empleado de esa sucursal.

Someone stole the C from our sign. pic.twitter.com/8SKHAr3EuO