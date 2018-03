CaixaBank es la única entidad bancaria presente en un 94% de las poblaciones de más de 5.000 habitantes

CaixaBank ha analizado por tercer año consecutivo su aportación a la economía, el empleo y las finanzas de España en su Informe de Impacto Socioeconómico 2017. El documento, cuyo objetivo es cuantificar el impacto de la entidad financiera en los territorios donde opera, recoge los indicadores clave que avalan y cuantifican este impacto en relación con la generación de riqueza y ocupación, la resolución de los retos sociales más urgentes y la promoción de la sostenibilidad ambiental.

Una de las prioridades para CaixaBank es trabajar a favor de la inclusión financiera. En este sentido, la proximidad al cliente es la base para ofrecer un servicio mejor y más efectivo basado en una fuerte presencia en el territorio a través de la red comercial más amplia del país. La entidad está presente en todas las poblaciones de más de 10.000 habitantes y en un 94% de las de más de 5.000 habitantes (en 2016 era del 93%). Un 90% de los españoles tiene una oficina de CaixaBank en su municipio, siendo la única entidad presente en 203 poblaciones.

Para el presidente de CaixaBank, Jordi Gual, "el compromiso social de la entidad también se traduce en la voluntad de contribuir de forma activa a la solución de los retos sociales más urgentes y al desarrollo sostenible de los territorios donde está presente". Gual también recordó que "somos, y queremos seguir siendo, un banco de confianza para nuestros clientes y para la sociedad en general. Desde nuestros inicios, somos también un banco con vocación social puesto que priorizamos la inclusión financiera, el fomento del ahorro y la previsión y las políticas activas de ayuda a problemas sociales. Nuestro compromiso social va más allá de la actividad financiera".

Esta capilaridad se refuerza con una banca on-line -web y móvil- líder, con el mayor número de clientes digitales activos, y con la apuesta por la movilidad de la plantilla. Todos los empleados con perfil comercial disponen de un terminal SmartPC, que les permite acercar la oficina allí donde lo necesiten nuestros clientes. Asimismo, CaixaBank facilita la accesibilidad física y tecnológica a sus servicios para fomentar la inclusión de personas con dificultades físicas o cognitivas. Fruto de ello es la eliminación de barreras en oficinas, la ampliación de los servicios en los cajeros y la inclusión de medidas de accesibilidad en los servicios on-line.

Los microcréditos también juegan un papel esencial en el crecimiento de la actividad económica y, también, en la inclusión financiera. La entidad potencia el acceso al crédito de las personas en riesgo de exclusión crediticia a través de MicroBank, referente europeo en microfinanzas. El banco, filial 100% de CaixaBank, lidera el ranking de microcréditos concedidos por las entidades financieras europeas (147.389 en 2017), con un volumen de 893,7 millones de euros, un 10,4% más que en 2016. Además, desde su creación en 2007, se han creado 180.000 puestos de trabajo en unos años marcados por la crisis económica y financiera.

Según el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, "somos el banco de referencia para una de cada cuatro familias en España, con un modelo de negocio que busca la rentabilidad sostenible y la gestión coherente a través de unos valores centenarios, como la calidad, la confianza y el compromiso social". Gortázar también recuerda que "el Plan Estratégico 2015-2018 del banco exige la integración de la responsabilidad corporativa en el negocio. Así que trabajamos para ser reconocidos como una banca socialmente responsable, ofreciendo un servicio excelente, con una conducta íntegra y las mejores prácticas de gobierno y gestión".

Contribución de la entidad a la economía española

Del Informe de Impacto Socioeconómico 2017 se extrae que la contribución a la economía española también viene marcada por la aportación directa e indirecta de CaixaBank al PIB español, que asciende a 7.511 millones de euros, una cifra que supone el 0,65% del total.

La estimación de la aportación al PIB se realiza teniendo en cuenta el valor para la economía española de la actividad financiera de la entidad, a través de la financiación y otros servicios a familias, autónomos, comercios y empresas, así como otros aspectos, como el impacto derivado de la generación de empleo directo e indirecto -a través, por ejemplo, de las compras o la contratación de proveedores- y la generación de rentas del trabajo y dividendos.

CaixaBank cuenta con 36.972 profesionales, y ha contribuido a la generación de 32.438 puestos de trabajo indirectos a través de la contratación de proveedores. Si tenemos en cuenta la actividad de microcréditos para emprendedores y negocios de MicroBank, se ha ayudado a crear 29.029 puestos de trabajo en 2017.

La contribución de la entidad a la economía española se completa con los más de 362 millones de euros de impuestos -directos e indirectos- pagados en 2017, así como una aportación a la Seguridad Social de 420,5 millones de euros.

El estudio también recoge el impulso a la actividad económica a través de la actividad crediticia. Destaca en este apartado el número de nuevas operaciones concedidas en 2017: 251.928 a empresas y 79.783 a autónomos.

Respecto a la acción social, CaixaBank contribuye con su actividad y resultados al desarrollo de la comunidad a través de la Obra Social de su accionista de referencia. La Fundación Bancaria "la Caixa", con 510 millones de euros de presupuesto para 2017, es la primera Obra Social de España en inversión y la tercera fundación del mundo por volumen de activos.

Apuesta por la innovación: tecnología e I+D+i

Fiel a su compromiso a favor de la innovación, CaixaBank ha invertido 308 millones de euros en desarrollo y tecnología, de los cuales 94 se han destinado a I+D+i. La organización asume la innovación como rasgo diferencial de su cultura y cumple con uno de los retos que tiene planteados en su Plan Estratégico 2015-2018.

Por este motivo, un año más, la entidad ha sido reconocida por su carácter innovador. The Banker premió a CaixaBank por el ‘Mejor Proyecto Tecnológico 2017 de Inteligencia Artificial' por el ‘chatbot' de imaginBank, la primera solución de inteligencia artificial que lanza una entidad financiera española. El ‘chatbot' también fue premiado por Efma como innovación del mes de julio. Así mismo, Global Finance calificó a la entidad como Mejor Banco Digital en Europa Occidental, mientras que Celent le otorgó el galardón de Model Bank of the Year.

Por otro lado, CaixaBank lleva a cabo diversas iniciativas de formación financiera para reforzar el conocimiento de la población sobre conceptos básicos de economía y finanzas. Claro ejemplo son los talleres básicos de finanzas personales para colectivos vulnerables o los cursos sobre economía y finanzas para accionistas. Como novedad en 2017, se ha lanzado Aula, la primera "app" de formación financiera entre las empresas del IBEX 35 donde el usuario puede consultar, de forma ágil y gratuita, los principales contenidos del programa de formación sobre economía y finanzas para los accionistas de CaixaBank.

Por último, el Informe destaca el papel activo de la entidad financiera en la lucha contra el cambio climático, así como las iniciativas que promueve para fomentar el ahorro a largo plazo y la previsión; facilitar el acceso a la vivienda y promover los programas impulsados por la Obra Social de la Fundación Bancaria "la Caixa", entre otros aspectos.

El Informe de Impacto Socioeconómico puede consultarse en el siguiente enlace: http://www.CaixaBank.com/informeimpacto2017