Esta chica se convierte en la peor pesadilla de Zara al denunciar sus sandalias

La nueva pesadilla de Zara, después de la combativa Anna Riera, se llama Elsa Sarmiento y es una joven sevillana. Hace unos días publicó en Facebook unas imágenes con las que quería compartir su descontento con unas sandalias que se había comprado en la popular cadena de ropa del grupo Inditex.

El problema con las sandalias es que supuestamente le habían provocado unas quemaduras bastante llamativas. Y desde que publicó las imágenes, no ha parado de recibir comentarios de todo tipo, pero especialmente de otras jóvenes que han pasado por lo mismo con este popular modelo. Decid lo que queráis de la chaqueta amarilla de Zara, pero al menos en ese caso no hacía ningún daño a sus poseedoras —¡que sepamos!, según recoge Segnorasque.

“Quiero hacer público el daño que uno de los productos de la marca ZARA me ha hecho. Se trata del modelo de sandalias que podéis visualizar, compradas hace relativamente poco y con apenas tres usos.

Mis pies han sufrido claramente quemaduras provocadas por estos zapatos. Podéis observar el tamaño de ellas. Este daño fue producido la noche del sábado, el pie sudó y el material de la parte superior me quemó de esta manera tan atroz. No tiene ningún tipo de lógica, ya que es un producto destinado al verano y por consecuente, al calor.

Este producto, según he podido observar, ha sido altamente vendido. Estoy segura que no soy la única a la cual le ha pasado esto. Me parece una vergüenza que un zapato así pueda provocar este tipo de daños, su precio es de 40 euros.

Hago este llamamiento para que la marca ZARA tome medidas y retire este producto. Además, para que ninguna otra persona se vea afectada con la compra del mismo.

No se puede consentir que un producto así atente contra el consumidor.”