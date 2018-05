Así se repartieron las campañas del Estado las sancionadas Carat, Media by Design, Persuade Comunicación y Media Sapiens

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya alertó en 2014 de que los pliegos de la nueva modalidad de contratación publicitaria de la Administración General del Estrado -conocida como Acuerdo Marco- podría traer problemas.

Como revele Dirconfidencial, en un informe emitido sobre las bases que regulaban ese contrato señalaba que con la limitación a solo cinco agencias adjudicatarias podría “resultar más sencillo que estos alcanzaran cualquier tipo de acuerdo entre ellos”.

Prácticas que finalmente se cometieron, de acuerdo con el propio organismo público, que ha decidido sancionar a cuatro de las cinco agencias adjudicatarias (Carat, Media by Design, Persuade Comunicación y Media Sapiens), además de a Ymedia, con multas que suman en total algo más de 7 millones de euros.

No está entre las señaladas Optimedia, también una de las firmas que formaba parte del pool de agencias de la Administración General del Estado, pero que Competencia no ha podido acreditar que formara parte de la trama.

En la resolución del organismo público se incluyen los correos electrónicos que se enviaron varios directivos de estas agencias, escritos en un tono de colaboración, que choca con la competencia que supuestamente debería haber entre estas compañías. Hay que recordar que las agencias sancionadas luchaban entre sí por contratos publicitarios muy importantes, como son las campañas de la DGT o la de la Agencia Tributaria, valoradas cada una de ellas en más de 7 millones de euros anuales.

Esa relación de colaboración entre tres de las agencias implicadas -Ymedia, Carat y Persuade Comunicación- comenzó incluso antes de que se adjudicara el concurso público.

Un correo electrónico enviado el 31 de julio de 2014 de José Pablo Canal, director de la oficina de Barcelona de Ymedia, a Giacomo Pullara, CEO de Persuade Comunicación, así lo indica:

“No sé si serviría pero…Starcom y Optimedia son del mismo grupo. Si insinuamos que puede pactar precios porque hay un responsable del grupo en España que puede dar instrucciones y pactar precios… Si cayera una entraría (en el caso de que MBD no estuviera que debe ser lo lógico) Zenith que, casualmente, es del mismo grupo. De ahí pasaríamos a nosotros Por otro lado, les he dicho a Carat que intenten que un medio recurra la adjudicación porque (o informe a la administración) los precios de MBD son imposibles y porque los de MAC supondrían un perjuicio para sus intereses y que no tiene lógica. No es fácil porque deberíamos demasiados favores pero por no pedir que no quede Un saludo”