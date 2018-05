De super estrella de la televisión a dependienta de El Corte Inglés

Blanco se convirtió en una de las adivinas más populares de España durante los años 90, y se convirtió en algo así como “la vidente de los famosos“ —logró codearse con numerosos rostros conocidos como Lara Dibildos, Terelu y María Teresa Campos, Belén Esteban o Rocío Carrasco, según SQ.

Pero a los pocos años Blanco se alejó de los focos tras a una fuerte depresión. El actor contó que durante ese difícil periodo se encargó de cuidarla para “que se pusiera lo mejor posible, en el plazo más corto de tiempo”

“Es algo que vives con dificultad, con muchas ganas de cuidar y también con la máxima compasión que le tienes a la persona que más quieres en el mundo sin juzgar. Recuerdo que estaba trabajando y dejé lo que estaba haciendo para cuidarla. El momento más difícil fue tener que irme a cumplir con lo laboral y dejarla en casa cuidada por mi padre.

(…) Ver cómo una persona toca fondo y le cuesta mucho salir duele, pero estoy muy orgulloso porque salió y a lo largo de los años me ha dado muchas lecciones de vida y una fue aquella.

(…) Me dio una lección de humildad y de cuidarme también a mi lo máximo posible. Ella decidió apartarse y quedarse en un segundo plano prácticamente invisible para que a mi no me tuvieran que hacer este tipo de preguntas y eso se lo agradeceré siempre.”