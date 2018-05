Dulceida se convierte en un dolor de cabeza para la empresa Barilla

Dulceida ya es un auténtico referente sobre moda y redes sociales, especialmente después de que hace dos años se convirtiera en una de las coaches de Quiero ser. Y es que poco a poco está demostrando que es capaz de convertirse en toda una celebridad televisiva y que su atractivo no se limita a YouTube, según SQ.

Uno de los aspectos más celebrados de Dulceida es que ha sabido ganarse el favor del público homosexual desde sus inicios, sabiendo convertirse en una gran portavoz de la lucha por los derechos LGTBI. Por ese motivo, se ha tomado muy a pecho unas desafortunadas declaraciones del presidente del grupo alimenticio Barilla, Guido Barilla.

Al ser preguntado por el motivo por el cual no incluye parejas homosexuales en sus campañas publicitarias, al Señor Barilla no se le ocurrió otra cosa que admitir que “no haremos publicidad con homosexuales, porque nos gusta la familia tradicional. Si los gays no están de acuerdo, siempre pueden comer pasta de otra marca”.

“Todos son libres de hacer lo que quiera, porque no molestamos a nadie”, aseguró el empresario en unas declaraciones antiguas pero que trajeron mucha cola.

Estas declaraciones vuelven a estar en el candelero después de que las rescatara la influencer, a pesar de que la compañía ha querido justificarlas. Además de decir que “han sido sacadas de contexto”, han aclarado que Guido Barilla ” a favor de los matrimonios homosexuales”.

Además, en la empresa se han defendido atacando:

“¿Cuántas empresas conoce en España o Italia que se anuncien con homosexuales? Los anuncios se basan de siempre en la familia tradicional. Si fuera una empresa que rompiera con las tradiciones, bien, pero no es el caso.”

Sin embargo, Dulceida —entre muchos otros— ha puesto voz en grito y ha pedido un boicot a la marca, aprovechado su perfil de Instagram para servir de altavoz a sus más de 2 millones de seguidores. En una Historia de Instagram, ha pedido a estos followers que elijan otra marca cuando vayan al supermercado a comprar pasta.

