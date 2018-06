Pidió esta camiseta a Amazon, le mandaron esto y se hizo esta foto…

En esta época en la que nos hemos acostumbrado a hacer nuestras compras online, desde la comodidad de nuestras casas, seguro que os ha pasado alguna vez: estáis buscando en Internet algo que necesitáis, y veis un ofertón que no os podéis creer. Bueno, bonito y barato.

¿Qué es lo peor que puede pasar?, según SQ.



Aunque hay gente que aconseja no comprar ropa en una tienda online, hay que decir que lo normal es que no haya ni trampa ni cartón y os llegue a casa exactamente lo que esperabais… y si no, generalmente todo son facilidades a la hora de devolver las prendas.

Pero hay otras ocasiones en la que os dan gato por liebre, os cuelan cosas como esta que os mostramos a continuación… y encima os las tenéis que “comer“.

Aunque en el caso de Jeremy Russel, un joven de Nueva York que compró en Amazon una camiseta para entrenar en el gimnasio, la prenda se la ha quedado por otra razón: a pesar de no ser lo que esperaba, ha considerado que le sienta como un guante.

Y es que cuando la recibió lo primero que hizo fue mostrar a través de Facebook cómo le quedaba. Lejos de parecerse al modelo de la tienda online, en su cuerpo parecía un vestido ajustado que le llegaba hasta medio muslo.

Pero él se lo ha tomado con mucho humor.

“Compré esta camiseta en Amazon y me enviaron un vestido. En el lado bueno, me hace un culo estupendo“, escribió junto a la fotografía.

