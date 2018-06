La denuncia de un usuario contra un empleado de Mercadona que se volvió en su contra

El año pasado fue muy dulce para la popular cadena de supermercados Mercadona: se ha convertido en la única compañía española que figura entre los 50 mejores retailers del mundo, según la clasificación realizada por Kantar Retail, y que está liderada por la estadounidense Walmart —Amazon asciende a la segunda plaza.

Además, la compañía de Juan Roig se mantiene como líder de la distribución española, donde tiene el 24,1%, y pese al empuje de Lidl y de Carrefour ha tenido en 2017 uno de sus años de mayor crecimiento desde 2012. Parte de la culpa la tienen algunos productos de cuidado personal que se han convertido en una sensación entre sus clientes en un auténtico tiempo récord.

La historia que hoy os traemos sobre el supermercado más popular de nuestro país se ha viralizado en Twitter, red que muchos usuarios aprovechan para denunciar sus malas experiencias en el comercio.

El comentario que hizo el usuario @marthinsmartin hacía referencia a un presunto favor que le pidió un empleado de la propia tienda en la que estaba comprando.

Tercera vez que en @Mercadona (Gavarres,Tgn) me pide 1trabajador q le deje colarse en la caja para pagarse el almuerzo,le digo no y me pone mala https://t.co/FOvqa9qOKd parece fatal,injusto y desagradable.Que se traiga el almuerzo,como hacemos los demás,o haga fila en su descanso