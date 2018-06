Liberabank de Illescas 'tanga' millonarias comisiones a un humilde emprendedor

'La obra maestra de la injusticia es parecer justo sin serlo', y esa misma obra trata de hacer la oficina de Liberbank de Illescas a un humilde empresario de la zona, y Platón no se equivocaba.

Esta oficina del centro de Illescas en Plaza Hermanos Fernández Criado, decide cobrar una comisión de más de 11.000€ por tener una cuenta inactiva, al recibir de Hacienda una devolución.

El emprendedor J.L.M, relata su calvario con esta sucursal ya que su director Sergio Gil, no quiere devolverle la enorme comisión.

El emprendedor nos relata entre sollozos el duro calvario que está viviendo:

"Yo disponía de varias cuentas para mi empresa, pero tenía esta cuenta inactiva desde hace años, es decir, sin operativa.

Es cuando llega el 2011 y la Agencia Tributaria me había devuelto 380 €, sin consultarme ni avisarme, activan la cuenta para recibir el dinero. El banco no se comunica conmigo desde 2010 ni por carta ni por correo electrónico, ya que dicha cuenta estaba inactiva. Llega la transferencia y el banco activa la cuenta sin previo aviso.

Por activar esta cuenta llegan a generar intereses por 11684,71€. Es decir que me encuentro con una deuda por recibir una devolución de Hacienda de menos de 400 euros. He intentado por todos los medios y durante varias semanas que el banco me devolviese mi dinero, pero el Señor Sergio Gil, sólo me indica que es cosa de la informática "