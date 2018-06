La consultora de ventas NOVI mentor club y el éxito de romper con lo convencional

Hace nueve años, en plena convulsión económica NOVI mentor club era una idea naciente que apostaba por aumentar las ventas cuando las empresas estaban en un formato de contención en vez de expansión

nuestro trabajo es ayudar a otras empresas a que vendan más, trabajamos un año completo sin cobrar nada por adelantado hasta ver los resultados y si las ventas nos acompañan y hemos llegado a los objetivos marcados, entonces cobramos, si no lo conseguimos...pues no cobramos nada, no hay más que eso, ni más ni menos

en este tiempo NOVI ha gestionado cerca de 200 clientes con una tasa de éxito sobre proyecto finalizado cercano al 90%

la ilusión es la misma que hace 9 años pero con la confianza que da la experiencia del éxito, aun siendo un modelo poco convencional

remarcan desde la propia consultora de ventas.

En un mundo donde nadie regala nada, es impensable que un concesionario te entregue un coche y al finalizar su uso, si ha sido una experiencia satisfactoria pagues lo pactado y si no lo ha sido, no pagues nada. En una tienda de ropa puedes probar la camisa, pero no usarla durante 1 mes y ver si es fácil de planchar. Éste es precisamente el motivo del éxito de NOVI mentor club, ya que el cliente contrata los servicios de asesoramiento, acompañamiento, formación, transformación, auditoría, etc. para su departamento comercial y después de usarlo un año sin coste alguno, pagará un porcentaje sobre el éxito cosechado

nuestros clientes pagan, una vez finalizado el trabajo un porcentaje sobre lo que hemos excedido el presupuesto de ventas, no hay una forma más sencilla de decirlo

En todo momento, desde la propia consultora, dan a entender que la empresa está solo al principio de su andadura.

en los 2 primeros años habíamos conseguido que nuestros clientes nos prescribiesen a otros nuevos clientes

la primera meta de NOVI era alcanzar el reconocimiento de sus clientes

no hacemos publicidad, no tenemos web, nuestro objetivo no es que nos encuentren, sino que nos busquen por la recomendación y buena experiencia de nuestros clientes

para lo que disponen de un perfil en LinkedIn en el que los clientes interesados pueden hacer sus consultas en privado o solicitar una reunión.

Evidentemente, los clientes son infinitos y cada uno tiene un nicho de mercado donde se siente más cómodo, pero desde NOVI nos aclaran

No entendemos de sectores, si no de personas y procesos de venta, sean del sector que sean, el 99% los departamentos comerciales son entes clonados y susceptibles de mejorar, bien a través de sus personas o de los procesos establecidos

Irrumpir en un mercado maduro, con un modelo diferente y alcanzar el éxito y reconocimiento de tus clientes siempre es parte de lo que cualquier empresa sueña en sus inicios, pero son muy pocos los que lo consiguen

Quizás seamos unos idealistas, pero ser una persona gris en un entorno gris, es muy aburrido y decidimos ser una nota de color en un entorno de gente vestida de traje oscuro

Les pedimos un consejo para las empresas que quieran irrumpir en un mercado maduro y recibimos la siguiente respuesta