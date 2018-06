Adultos que disfrutan como niños: el fenómeno social de los juegos de escape entra en la empresa

Debido a tu reciente conducta delictiva, has acabado en la cárcel sentenciado a cadena perpetua. Con tu primer día en prisión ya te basta para saber que este no es tu lugar. Te crees muy listo para estar aquí, pero el guarda que te custodia es muy cauteloso. De repente, hay un motín en el Módulo B. Tu guarda ha dejado su puesto... ¿Es tu momen?



Niños y adolescentes acompañan a sus padres a jugar contra asesinos, zombis y ladrones de bancos en las más de 350 instalciones de salas de escape que hay por toda España, el país líder en usuarios a nivel europeo.



¿ A que se debe el éxito de los juegos de escapismo en España ? Según Sergio Abéndivar, Socio Fundador de Fox in a Box Madrid, la idea que inspiró estos juegos es en realidad una teoría de la felicidad. Estar en un estado de concentración completa, absorbido por una actividad procura altas dosis de bienestar



Los juegos de escapismo son una valida alternativa al dominio de las tecnologías durante el tiempo libre. Esta es la razón de su éxito en un público adulto que vive en estas experiencias, que son a la vez físicas y mentales, un momento de intensidad emocional e intelectual útil para la formación personal.

En los últimos dos años las empresas han adoptado estas actividades para crear equipos de alto rendimiento o para sus planes de selección del perosnal.



Grupos como Sony, Expedia, Telefónica, Leroy Merlin, Cinesa, The Westin Palace, entre otros, ponen a prueba sus candidatos con bunkers de guerra, asesinos en serie y laboratorios zombis para medir capacidades tales como el liderazgo, la gestión del tiempo, la resolución de conflictos, la escucha activa, o el pensamiento lateral de los empleados y los candidatos.



En escenarios ficticios los candidatos, guiados por consultores formativos, se enfrentan a distintas situaciones que hacen relucir características esenciales para las necesidades empresariales.



Con la experiencia reforzamos aspectos que ya conocíamos, como la importancia del trabajo en equipo, que las habilidades de todos los miembros son vitales y que un equipo unido es mucho más fuerte. Además, fue una oportunidad fantástica para estrechar lazos con otros compañeros en un entorno agradable y distinto" - declara Noélia López, Directora de RRHH de Westing Palace.

Fox in a Box Madrid, es una empresa pionera en desarrollar procesos formativos a medida, mediante proyectos de trabajo personalizados, individuales y grupales.

Con unas instalaciones de 400m2, en las que las compañías disponen de cinco salas tematizadas, junto con una Sala Mirador equipada para realizar el seguimiento en remoto de los participantes, y una sala de reuniones en la que caben 30 personas sentadas.