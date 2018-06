Este pedido que recibió un Telepizza de Valladolid desata el cachondeo general en las redes

Que a Telepizza se le dan muy bien las redes sociales, todos lo sabemos: recordemos la que liaron los community managers de Kit Kat y Telepizza cuando se pusieron, de pronto, a charlar en Twitter sobre si sería buena idea unir fuerzas. La conversación fue muy celebrada en las redes sociales, especialmente por el golpe bajo de mencionar la pizza con piña…

Ahora, la empresa vuelve a estar en boca de todo el mundo, en este caso gracias a un trabajador de un Telepizza de Valladolid, que respondió de manera perfecta al inesperado pedido de un tuitero, según SQ.

Se trata de @Garrabutartulo, que compartió en su cuenta la imagen de la excéntrica petición que incluyó en un pedido… y lo que le llegó a casa.

En las observaciones del pedido escribió:

Lo que no esperaba es que, en el interior de la caja, encontrara exactamente eso:

El @telepizza_es de Valladolid me alegró el día. Tenéis un artista trabajando allí. pic.twitter.com/ro5sQPRfGB

El tuit ha superado los 11.000 me gusta, y ha sido compartido 5.000 veces… una de ellas, por la propia cuenta oficial de la cadena de pizzerías.

Y aunque algunos tuiteros no se lo creen y le han acusado de habérselo inventado, ha querido dar más detalles que corroboran su historia:

En mi pueblo a veces lo hacían, dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan. Si ves, el pedido lo hice a la hora de la siesta, así que supongo que sería una hora en la que no tendrían muchos. La mayoría de las veces no dibujan nada y no pasa nada.