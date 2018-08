Esta mujer compró acciones de Apple en 1985 y multiplicó por 50.000% su inversión

Donna Fenn había recibido buenos comentarios sobre Apple. No demasiados, ya que era 1985 y la empresa todavía no era el gigante tecnológico que este jueves rompió la barrera del billón de dólares de valor de mercado. Pero lo suficiente para salir en la portada de una revista en Nueva York, según infobae.

Aconsejada por un corredor de bolsa con el una buena amiga salía en ese momento, decidió comprar, a sus 26 años, algunos papeles de la compañía. Por ese entonces, la acción costaba 39 centavos cada una

"Pensé, '¿por qué no?'. Yo escribía sobre emprendedores, no había razón para no invertir en uno de ellos. Y eso hice. No recuerdo cuánto compré, no era una cantidad que te cambie la vida. Pero la compré y me quedé con ella", recordó Fenn.