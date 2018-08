CaixaBank y Booking.com se alían para que los clientes de la entidad obtengan un ahorro en sus reservas de viajes

CaixaBank se ha aliado con el buscador de viajes Booking.com para que los clientes de la entidad puedan beneficiarse de un ahorro en las reservas de sus viajes. Con este acuerdo, CaixaBank se ha convertido en la primera entidad financiera en España que integra dentro de su home banking una experiencia de reservas de alojamientos.

Los clientes de CaixaBank pueden reservar todos los alojamientos de Booking.com desde la web de CaixaBankNow y la entidad les devuelve el 4% del importe total de la reserva.

Esta alianza, que se ha diseñado con una visión de experiencia de cliente en el marco de la nueva unidad de Global Customer Experience, se enmarca dentro de la estrategia de Open Banking de la entidad, basada en acuerdo con partners para aportar servicios y productos de valor añadido a los clientes. Con estas alianzas, es posible desarrollar soluciones en plazos más reducidos y con especialistas en sus respectivas industrias. Además, mejora la experiencia de usuario y aumenta la calidad de los desarrollos, que son más flexibles, rápidos y se adaptan a las necesidades cambiantes de los clientes.

Juan Alcaraz, Director General de Negocio de CaixaBank, dirección de la que depende la unidad Global Customer Experience, indica que "para nosotros es clave contar con los mejores partners y esta alianza refuerza nuestra apuesta por seguir mejorando la experiencia de nuestros clientes y ofrecerles los mejores servicios. Gracias a este acuerdo con Booking.com ponemos a disposición de nuestros clientes una experiencia de reservas de viajes con ventajas para ellos".

"Estamos constantemente buscando forjar nuevas asociaciones que nos permitan llegar a nuevos clientes y ayudarlos a conectarse con las experiencias de viaje que buscan", explica Ripsy Bandourian, Director Senior de Asociaciones en Booking.com.

"Estamos muy contentos por colaborar con CaixaBank y facilitar así que sus clientes encuentren el alojamiento más adecuado, ya sea un apartamento elegante en Madrid, una casa de vacaciones en Oporto o un B & B boutique en Londres ".

La entidad sigue potenciando la experiencia de los usuarios y por ello ha integrado la tecnología del buscador de viajes en CaixaBankNow, lo que le permite seguir desarrollando la oferta de servicios, aportando valor a sus clientes. CaixaBank es una de las entidades líderes en la aplicación de nuevas tecnologías, como el big data, la inteligencia artificial y el blockchain.

El big data permite mejorar el servicio a los clientes y la eficiencia de la entidad. En este acuerdo con Booking.com, para personalizar la oferta, la entidad está utilizando este sistema y está trabajando para ofrecer a cada cliente la mejor oferta de alojamiento, teniendo en cuenta, en todo momento, su perfil y necesidades.

Entre algunas de las prioridades de la entidad para este año se encuentran optimizar la experiencia de los clientes, impulsar el desarrollo de aplicaciones del big data e identificar oportunidades de nuevos modelos de negocio

CaixaBank líder en innovación

CaixaBank ha desarrollado proyectos que han marcado hitos tecnológicos en el sector, como la primera implantación comercial en Europa de los sistemas de pago contactless y de pago por el móvil, la creación de los primeros cajeros contactless del mundo, el lanzamiento de imaginBank, el primer banco móvil de España, o el desarrollo de las primeras aplicaciones de inteligencia artificial para atención al cliente.

La entidad desarrolla continuamente iniciativas innovadoras centradas en la experiencia del cliente, la mejora del servicio y la eficiencia de la entidad con el desarrollo de nuevas tecnologías. Gracias a esta estrategia, se ha situado entre los bancos mejor valorados del mundo por la calidad de sus servicios digitales.

En 2018, la revista británica The Banker, del Grupo Financial Times, ha premiado la aplicación móvil ‘CaixaBank Now App' por su innovación y por la experiencia de usuario. Asimismo, la revista Global Finance ha premiado este año a CaixaBank como Mejor Banco en España y, además, Euromoney ha elegido a la entidad, por primera vez, como Mejor Banco Digital de Europa Occidental 2018.

Estos galardones suponen un reconocimiento a la apuesta por la innovación tecnológica que el banco ha asumido a lo largo de su historia como uno de sus ejes estratégicos y como un rasgo de su cultura, y por lo tanto, al desarrollo de una de las líneas del Plan Estratégico 2015-2018 del banco.