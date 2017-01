La libra esterlina cae a su nivel más bajo por temor a un Brexit duro

La libra esterlina cayó este 9 de enero de 2017 a su nivel más bajo frente al dólar desde el pasado mes de octubre por el temor de los inversores a que el Gobierno opte por un Brexit duro, que implicaría la salida del mercado único.

La divisa del Reino Unido cotizaba esta mañana a 1,214 dólares, un 1,16% menos que al cierre de la negociación anterior, y 1,15 euros, un descenso del 0,97%.

El retroceso de la libra impulsó en cambio al alza a la bolsa de Londres, que marcó un nuevo récord a media mañana, al llegar a los 7.239,26 puntos, por encima de los 7.210,05 del cierre del pasado viernes.

Si continúa su ascenso, la bolsa londinense, muchas de cuyas empresas se benefician de un tipo de cambio favorable al dólar, podría encadenar su octavo récord de cierre consecutivo.

El mercado reaccionó así a unas declaraciones hechas el domingo por la primera ministra, Theresa May, que incidió en que el Reino Unido va a "marcharse" de la Unión Europea y no va a ser posible conservar "pedazos" del acuerdo actual.

Lo cierto es que May ha vinculado directamente el Brexit con el incremento de la inmigración y ha citado "estudios que demuestran que hay gente que no puede conseguir un empleo, o a la que pagan menos como consecuencia de la inmigración".

"Ha vuelto a señalar que el objetivo de controlar la inmigración es una línea roja que no está dispuesta a cruzar. Esto significa que tras el Brexit es probable que pierdan el acceso al mercado único", aseguró Esther Reichelt, estratega de divisas en Commerzbank, a la agencia de noticias Bloomberg.

La inmigración, por delante del mercado único

En cuanto al debate sobre la pertenencia al mercado único, May no ha querido poner por delante del mismo el control de la inmigración y ha asegurado que el objetivo es "el mejor acuerdo posible para acceder al mercado único". La primera ministra recuperará el control sobre la inmigración, incluso si eso cuesta a Reino Unido la salida del mercado único.

Este mismo lunes, una portavoz de May ha apuntado que la primera ministra no se había pronunciado sobre si quedarse o salir del mercado único. "May dijo que quiere el mejor acuerdo posible para operar con el mercado único", ha explicado la portavoz.

Por su parte, los sectores empresarial y financiero hacen campaña para que el país puede conservar la pertenencia o al menos algunas de las ventajas que ofrece el mercado único.

La libra se ha depreciado en torno al 18% frente al dólar y un 10% con el euro desde el referéndum del 23 de junio, en que un 52 frente a un 48% de los británicos votó a favor de abandonar la UE.

Desde Unicredit ven la situación clara. "Un Brexit duro es prácticamente seguro. La única cuestión real es si la transición será gradural (y por lo tanto, ordenada) o abrupta".