Cataluña quiere implantar un modelo de peajes "homogéneo" en 2018 con independencia de los vencimientos

El Govern catalán quiere implantar en 2018, con independencia del vencimiento de las concesiones, un modelo de peajes "homogéneo y justo", aplicable tanto a una Cataluña independiente como a una autonómica, y tanto en la comunidad catalana como en el resto del Estado.

En una entrevista de Europa Press, el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Ricard Font, ha explicado que el modelo que el Ejecutivo catalán ve con mejores ojos es el de la viñeta, ya implantada en países como Austria y Suiza y que consiste en el pago por el tiempo que se utiliza una vía de alta capacidad.

Font no ha cifrado el coste para el ciudadano de esta viñeta, pero ha indicado que a nivel europeo se han fijado cantidades que van desde los 40 a los 110 euros: "Lo que está claro es que las vías de alta capacidad se pagan. Las pagan quienes las utilizan o toda la población a través de impuestos".

De hecho, todos los ciudadanos, con independencia de si usan una vía de alta capacidad o no, pagan 40 euros a través de impuestos para financiar los peajes a la sombra de las autopistas: "Ahora no tenemos modelo de peajes y cada autopista responde una historia particular".

Siguiendo las directivas europeas de quien contamina paga y quien usa también, el Govern defiende el modelo de la viñeta austríaca porque es fácil de implementar y aplicar con una simple comprobación de matrículas, sin tener que hacer frente al elevado coste tecnológico que supondría un modelo basado en el pago por kilómetros: "La viñeta permite la transición levantando las barreras el primer día".

CONSORCIO PUBLICO Font ha dejado claro que el debate abierto no es sobre la gratuidad, sino sobre la financiación de las vías de alta capacidad, y tampoco sobre la gestión, ya que ha defendido que la recaudación la lleve a cabo un consorcio público --la Generalitat en una Cataluña independiente y junto con el Estado en una autonómica--, que es quien establecerá las condiciones y si opta por operadores públicos o privados.

Actualmente, los peajes a la sombra se llevan 188 millones de euros de las arcas de la Generalitat, y el secretario de Infraestructuras y Movilidad ha defendido que con el nuevo modelo estos recursos se podrían liberar y destinar a infraestructuras y financiación del transporte público.

"Queremos un modelo homogéneo, justo, que elimine agravios --los de Cataluña con el resto de España y también entre las comarcas catalanas-- y resuelva puntos de congestión. Que todo el mundo entienda por qué paga", ha dicho Font, que ha indicado que el objetivo es que lo recaudado se invierta en mejorar las vías de alta capacidad, pero también en la red local y comarcal con estándares buenos, así como en la digitalización de las carreteras.

CANTIDAD PROPORCIONAL Font también ha abierto la puerta a que esta viñeta se pueda comprar por semanas, meses o años, y ha indicado que el importe a pagar no será el mismo para vehículos verdes que para otros contaminantes: "Todo el mundo paga una parte proporcional por el uso y el tiempo".

La Conselleria de Territorio y Sostenibilidad ha creado una comisión para estudiar un nuevo sistema de pago por el uso de las vías catalanas y que está integrada por una veintena de interlocutores, como grupos parlamentarios, patronales, sindicatos, colegios profesionales, transportistas y el Racc.

El Govern prevé presentar una propuesta de modelo en junio que se consensuará con concesionarias, como Abertis, y también con el Estado: "Queremos abordar este proceso con la máxima transparencia", ha finalizado Font.