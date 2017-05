Más de 14 millones de euros destinados a un nuevo contrato de ayuda a domicilio

Se calcula que en España más de 8.650.000 personas son mayores (es decir, que cuentan con 65 o más años) Esto se traduce en un porcentaje muy elevado, en concreto, más del 18% de la población total, de acuerdo a los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque las empresas de asistencia a domicilio no sólo están enfocadas a los más mayores de lo que no hay duda es de que se trata de un sector que suele requerir, en mayor o menor medida, de estos servicios. Siendo así no es de extrañar que la Junta de Gobierno de Murcia haya decidido aprobar una adjudicación de contrato para la prestación de estos trabajos que estará vigente desde el próximo 1 de junio y hasta el 31 de diciembre del año 2019. En todo ese tiempo el dinero que se destinará será superior a los 14 millones de euros (en concreto, de 14.208.333,33 euros)

Quien se hizo con el contrato fue quien presento la oferta más económica entre todas las que optaron a él, con un precio de 12,62 más IVA a la hora. La idea de las empresas de asistencia a domicilio es para esta nueva etapa contar con un modelo de atención integral e innovador que lleve al cliente a tener una mayor satisfacción. Por supuesto, esto irá acompañado de nuevos medios, tanto tecnológicos como materiales y técnicos de los que se nutrirán los propios profesionales que prestan estos servicios.

El objetivo con el nuevo acuerdo alcanzado es, por un lado, asegurar a los usuarios un servicio de la más alta calidad posible y, por otro, garantizar a quienes trabajan en este sector que cuentan con unas condiciones laborales óptimas.

Si se echa un vistazo por la Red se podrá comprobar que existen diferentes ofertas para cubrir esta necesidad y puede ser que la elección de una u otra no resulte tarea sencilla. Una buena idea para saber cuál escoger es la de fijarse en la atención que prestan a tratar de resolver las problemáticas individuales de cada persona. Es muy común que cuenten con servicios estándar pero si se precisa de un trato concreto, no hay que dudar en ponerse en contacto con ellos y solicitar información para saber qué solución proponen.

Lo que no hay que dejar de lado es que se trata de un trabajo social y que, por tanto, implica a personas que cuentan con una necesidad. Siendo así, los profesionales que se elijan han de estar muy preparados y tener experiencia previa para poder ofrecer el mejor servicio posible.

Si se trata de la persona adecuada se podrá ver que es en ella en quien se puede depositar toda la confianza necesaria para que se encargue de ese familiar que precisa de ayuda. El objetivo no es que esa persona no se pueda valer pos si misma (salvo en los casos extremos en los que esa sea la situación) sino en ofrecer el apoyo necesario para que su vida le resulte más sencilla de la mano de atención, respeto y cercanía.