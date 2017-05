Alierta dice que "no puede ser" que Uber y Cabify "no paguen impuestos" y recomienda digitalizarse al taxista

El presidente de Fundación Telefónica, César Alierta, ha afirmado que "no puede ser" que plataformas VTC, como Uber o Cabify, "no tengan autorización" y no paguen impuestos, lo que está perjudicando al sector del taxi, al que ha recomendado que incorpore a sus servicios todos los "medios digitales" a su alcance.

En declaraciones a los medios de comunicación en Zaragoza, donde ha visitado la sede de Aragón Open Future, Alierta se ha referido de este modo a la huelga que protagoniza este martes el sector del taxi para protestar contra estas plataformas de vehículos de alquiler con conductor (VTC).

"La solución es bastante clara", ha dicho Alierta, al proponer que "todos los taxis tengan los medios digitales" para renovar su servicio, pero también ha recordado que las empresas que realizan una actividad pagan sus impuestos y "lo que no puede ser es que haya gente que no pague impuestos, que no tengan autorización y tan contentos".