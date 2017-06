Las competencias más requeridas en el futuro serán la flexibilidad, la creatividad, el trabajo en equipo y la resiliencia

El encuentro congregó a un panel de 14 directivos de distintos sectores para realizar una prospectiva sobre la educación del futuro en dos ejes: por un lado, se pretendía analizar cuáles serán las competencias más requeridas en el futuro, y por otro hacer explícitas las distintas iniciativas relacionadas con la educación que se llevan a cabo en los distintos sectores.

Organizado por el equipo de la International Graduate School of Business, acompañaban el evento el Presidente y el Vicepresidente de La Salle Campus Madrid y la Decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales.

El encuentro comenzó con una micro-charla por parte de David Vivancos, experto en tecnologías emergentes, cuyo desarrollo destacó el drástico impacto de la inteligencia artificial en la educación y en los futuros modelos de sociedad.

A continuación, el grupo trabajó en la identificación de las competencias que, presumiblemente, deberían desplegar los trabajadores en el año 2040. Las cuatro mencionadas (flexibilidad, creatividad, trabajo en equipo y resiliencia) fueron las que destacaron sobre las demás. Otras competencias que el grupo señaló como críticas fueron: agilidad en el aprendizaje, gestión de la información, tecnología, humanismo, capacidad crítica, hibridación y aumentación humana.

La siguiente sección se centró en hacer una mirada panorámica a través de los distintos sectores representados, con el fin de averiguar el impacto de su actividad sobre el mundo educativo. El sector editorial, el del entretenimiento y el de la tecnología fueron, como por otro lado era esperable, los que tienen proyectos más cercanos al sector educativo. Sin embargo, si hubo una conclusión clara en este apartado fue que, efectivamente, todos los sectores influyen en el mundo educativo, a la vez que se dejan influir por él.

En este segundo apartado apareció también de manera constante la preocupación por los conocimientos y competencias que es necesario fomentar e incorporar a las organizaciones en el panorama actual.

* Listado de asistentes: Alicia Aguado (Coordinadora de Proyectos de Educación en Fundación Atresmedia), Paloma Barba (Directora de Operaciones en Telefónica Educación Digital), Marta Cremades Sendino (Directora Corporativa de Talento y Desarrollo de Recursos Humanos en Quirónsalud), Paula Farias (Head of Mission en Médicos Sin Fronteras), Indalecio Gil (Executive Board Member en Bultaco Motors), Raúl Hernández (Director Corporativo de Estrategia y Desarrollo de Negocio en UNIVERSIA), María José Jordá (Head of Customer Experience Transformación en BBVA), Manuela Lara (Directora de Proyectos y Desarrollos en Santillana Global), Carlos Monserrate (Director de Desarrollo Comercial de Clientes Particulares en BANKIA), José María Moreno (Director general de la Asociación Española de Videojuegos), Fernando Moroy Hueto (Presidente Chapter de Madrid en Keiretsu Forum), Margarita Nuñez Canal (Experta en educación emprendedora), Jose Luis Tirador (Southern Europe Regional Direct & Digital Director en Allianz Worldwide Partners), David Vivancos (EMOTIV Inc. AI & Data Science Advisor, CEO en MindBigData).