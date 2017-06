¿Sabes quiénes son los participantes de la reunión del misterioso grupo Bilderberg?

Estados Unidos

Altman, Roger C., fundador y director de Evecore

Brennan, John O., asesor de Kissinger Associates Inc. y ex director de la CIA

Bunn, M. Elaine, ex subsecretaria de Defensa

Burns, William J., presidente del Carnegie Endowment for International Peace

Cohen, David S., ex subdirector de la CIA

Collison, Patrick, CEO de Stripe

Cotton, Tom, senador

Ferguson, Jr., Roger W., presidente y CEO de TIAA

Ferguson, Niall, experto de la Universidad de Stanford

Graham, Lindsey, senador

Greenberg, Evan G, CEO y director de Chubb Group

Griffin, Kenneth, fundador y CEO de Citadel Investment Group, LLC

Haines, Avril D., ex asesor de Seguridad Nacional

Hobson, Mellody, presidente de Ariel Investments LLC

Hoffman, Reid, cofundadora de LinkedIn

Jacobs, Kenneth M., CEO de Lazard

Johnson, James A., director de Johnson Capital Partners

Jordan, Jr., Vernon E., director ejecutivo de Lazard Frères & Co. LLC

Karp, Alex, CEO de Palantir Technologies

Kissinger, Henry, ex diplomático y director de Kissinger Associates Inc.

Kleinfeld, Klaus, CEO de Arconic

Kotkin, Stephen, prefesor de Historia y Relaciones Internacionales en Princeton University

Kravis, Henry R., codirector de KKR

Kravis, Marie-Josée, socio de Hudson Institute

Liddell, Christopher, Asistente de la Presidencia y Director de Iniciativas Estratégicas

Mathews, Jessica T., socia del Carnegie Endowment for International Peace

McAuliffe, Terence, gobernador de Virginia

McMaster, H.R., asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca

Micklethwait, John, editor de Bloomberg

Monaco, Lisa, ex oficial de Seguridad Interior

Mundie, Craig J., presidente de Mundie & Associates

Noonan, Peggy, autora y columnista de The Wall Street Journal

Petraeus, David H., director del KKR Global Institute

Ross, Wilbur L., secretario de Comercio

Rubenstein, David M., cofundador de The Carlyle Group

Rubin, Robert E., ex Secretario del Tesoro

Schadlow, Nadia, miembro del Consejo Nacional de Seguridad

Schmidt, Eric, director de Alphabet (Google)

Stephenson, Randall L., CEO de AT&T

Stern, Andrew, presidente emérito del Economic Security Project

Summers, Lawrence H., profesor de la Universidad de Harvard

Thiel, Peter, presidente de Thiel Capital

Vance, J.D., autor y socio de Mithril

Walter, Amy, editora de The Cook Political Report

Wieseltier, Leon, socio de The Brookings Institution

Wolfensohn, James D., director y CEO de Wolfensohn & Company

Zients, Jeffrey D., ex director del Concejo Económico Nacional

Zoellick, Robert B., director de AllianceBernstein L.P.