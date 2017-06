Cómo acabar con el capitalismo de palco del Bernabéu

'Contra el capitalismo clientelar' (Península, 2017) viene a llenar un vacío en la bibliografía española sobre un fenómeno, el del éxito en los negocios forjado a través de las estrechas e interesadas relaciones de los empresarios con el poder político — el llamado «capitalismo clientelar» o «capitalismo de amiguetes» — , del que en España hay, sin duda, abundantes ejemplos.

A partir del análisis de esa lacra, de la regulación que la permite, los órganos gubernamentales y empresariales que la acompañan y las corruptelas que se le asocian, los autores, responsables de uno de los blogs jurídico - políticos más importantes del país, Hay Derecho, examinan las causas y, sobre todo, las posibles consecuencias de una práctica tan antigua como la humanidad, pero que , diagnostican, no es más que el reverso íntimo y oscuro de la democracia de baja calidad.

Contra el capitalismo clientelar no va dirigido solo a economistas o juristas. Cómo funciona el mercado o cómo se gobiernan las empresas no es algo que interese únicamente a los especialistas: nos concierne a todos, porque a todos nos afecta como ciudadanos. Al fin y al cabo, el capitalismo clientelar es la espina dorsal de un Estado también clientelar cuya manifestación externa más evidente son unas ins tituciones capturadas por los intereses de unos pocos, y que hasta el momento se han mostrado incapaces de frenarlo.

ALGUNOS EXTRACTOS DE LA OBRA

«Nosotros pensamos que el capitalismo clientelar [también denominado en España capitalismo de amiguetes, de compadreo o de palco del Bernabéu] no vive solo de la captura de la regulación, sino que se alimenta de todo un conjunto de debilidades institucionales. Estas debilidades facilitan que ese mismo efecto de extracción de rentas económicamente injustificadas se produzca casi en todos los secto res de la economía, y no únicamente en los más regulados; aunque, lógicamente, cuanto más intervenida y dependiente del sector público sea una economía (y la nuestra lo es, y mucho), más fértil será el caldo de cultivo para el desarrollo del capitalismo clientelar».

«Solo si somos conscientes de que el capitalismo clientelar nos perjudica podremos iniciar el camino del cambio . El objetivo de estas páginas no es otro que el de concienciar: explicar qué es y cómo funciona el capitalismo clientelar, cuáles so n sus instrumentos y cómo podríamos combatirlo eficazmente. Porque de lo que podemos estar seguros es de que los beneficiados por este sistema se van a resistir a las reformas como gato panza arriba, así que no hay que espera r pacientemente a que se hagan “ desde las alturas. Debemos ser los ciudadanos los que exijamos un modelo de economía de mercado más competitivo, más abierto, más eficiente y más inclusivo. Por la cuenta que nos trae.»

QUÉ ES EL CAPITALISMO CLIENTELAR

«El término crony capitalism, concepto anglosajón en el que se inspiran nuestras denominaciones patrias, deriva de cronyism , que hace referencia a la práctica de determinadas personas poderosas (normalmente, políticos) de asignar puestos de trabajo o realizar favores en beneficio de los amigos, con independencia de sus cualificaciones profesionales.

Por extensión, aplicado a la empresa capitalista, crony capitalism haría referencia a los favores que esos mismos políticos realizarían en bene ficio de determinadas empresas “ amigas ”, lo que las colocaría en una posición de ventaja competitiva injustificada permitiéndoles extraer rentas por motivos distintos de los propiamente económicos y en detrimento de consu midores y competidores.»

«La cuestión del capitalismo clientelar no está relacionado con si es preferible más socialdemocracia o más liberalismo (o a la inversa), sino que tiene que ver con el funcionamiento de la regulación y de las instituciones que democráticamente se hayan establecido. En definitiva, el capitalismo clientelar tiene que ver con el respeto por las reglas del juego.»

«El problema estriba, también, en que muchas de las reformas necesarias beneficiarían a la mayor parte de los ciudadanos, aunque el efecto en cada uno de los consumidores, individualmente considerados, puede ser pequeño o casi inapreciable , por lo que sería difícil que se organizaran y movilizaran para promoverlas. En cambio, si finalmente se llevaran a término, los pocos que disfrutan de la actual situación tendrían muchísimo que perder , por lo que harían todo lo posible para influir en los gobiernos, con el objetivo de pararlas o minimizarlas a través de lobbies (o grupos de presión ) — que, por cierto, suelen asegurar a los miembros de la clase política una agradable colocación en el futuro.»