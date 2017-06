Su abuela le regaló 1.000$ a los 12 años, invirtió en Bitcoin y ahora es millonario

Cuando Erik Finman dejó la secundaria hizo una apuesta con sus padres: si cuando cumplía 18 años ya era millonario, no lo obligarían ir a la universidad. Años después, gracias a sus inversiones en Bitcoin, no tendrá que obtener un título de grado.

El joven comenzó a invertir en la criptomoneda en mayo de 2011 cuando tenía 12 años gracias a USD 1.000 que le regaló su abuela para su cumpleaños.

Puedo decir orgullosamente que lo logré, y no voy a ir a la universidad

Por entonces, la moneda virtual tenía un valor de USD 12 por unidad comparado a los USD 2.700 que cuesta hoy. Con el tiempo, Finman adquirió un total de 403 bitcoins, una cantidad que, con los precios actuales, acumulan un valor de USD 1,09 millones.

De un pequeño pueblo en el estado de Idaho, Finman dice que su infancia no fue fácil. Específicamente, no le agradaban sus maestros en la escuela secundaria. Por eso, a los 15 años, le rogó a sus padres que lo dejaran abandonar sus estudios.

Sorprendentemente, sus padres -que se conocieron mientras completaban su doctorado en Stanford-, cumplieron su deseo.

A fines de 2013, Finman vendió sus primeros activos a un valor de USD 1.200 por bitcoin. Sus USD 1.000 se habian convertido en USD 100.000, por lo cual había incrementado sus ganancias un 1.000 %.

Con sus USD 100.000, Finman lanzó una compañía de educación en linea llamada Botangle que permitiría a estudiantes frustrados como él encontrar maestros por video chat. Además, uso lo demás de sus fondos para mudarse a Silicon Valley y para viajar.

"Me gustó mucho Colombia" dijo. "Fue divertido, pero un poco sospechoso. Pasaron algunas cosas interesantes. Me mantuvieron a punta de pistola allí, que es bastante escalofriante, pero tengo este botón de emergencia que he programado en Android que te pone en altavoz pero apaga el audio y automáticamente marca un número de emergencia local".

En enero de 2015, encontró a un interesado en su empresa incipiente de educación digital, que ya contaba con 20 trabajadores y 100 usuarios activos que participaban en el proyecto.

El inversor le dio una opción: o le pagaba USD 100.000 o 300 bitcoins, cuyo precio había bajado a poco más de 200 dólares. Finman optó por los 300 bitcoins porque consideró que sería "la próxima gran cosa".

#FlashbackFriday to when I spoke at TEDxTeen in London, telling teen entrepreneurs that they're never too young to do something great. pic.twitter.com/cEfDejFWJm