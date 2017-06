¿Sabes por qué 'todos' los miércoles se desploma el petróleo?

Con los inversores concentrados en la cuestión del exceso de oferta en el mercado de petróleo, está surgiendo un patrón que se repite de forma constante en este mercado. Los miércoles (el día en el que la Administración de Información sobre Energía de Estados Unidos -EIA- publica sus últimos datos sobre producción y existencias en EEUU) caen los precios del petróleo.

Este patrón se mantiene desde hace un mes, con un promedio de pérdidas por barril del West Texas Intermediate del 3,2% en los últimos cuatro miércoles. La cotización de los futuros de petróleo se mantiene hoy estable cerca de los 42,8 dólares por barril para el West Texas, mientras que el Brent, de referencia en Europa, cotiza en los 45,3 dólares.



No hay miércoles sin caída

"Hoy el lema del mercado parece ser que no pase un miércoles sin una buena caída de los precios", señalan los analistas de JBC Energy GmbH después que los últimos datos de la EIA mostraron que la producción estadounidense alcanzó su nivel más alto desde agosto de 2015.

El plan de la OPEP parece estar al borde del fracaso, por ahora. La cantidad de inventarios a nivel mundial se encuentra muy por encima de la media de los últimos cinco años, lo que está llevando a varias empresas a usar los petroleros como almacenes móviles de crudo que vaga por el mar en busca de clientes.

Pese a que los stocks de crudo perdieron 2,45 millones de barriles y quedaron con 509,1 millones la semana pasada, siguen estando unos 100 millones de barriles por encima del promedio quinquenal. Además, la OPEP esperaba que su estrategia de recortes tuviese un efecto más sustancial. Sin embargo, cada miércoles la EIA informa de que las reservas de EEUU se mantienen prácticamente igual, con caídas insignificantes si se comparan con los esfuerzos realizados por el cártel.

Las caídas semanales ilustran la preocupación cada vez mayor por que una iniciativa conjunta de los miembros de la OPEP para recortar la producción no baste para reequilibrar el mercado y bajar la producción estadounidense. Esta semana, los precios del WTI y los del Brent, cayeron en un mercado bajista, con un retroceso de más del 20% desde el pico del último mercado alcista.

"Parece que la producción estadounidense no tiene techo, o al menos todavía no se le ha descubierto uno", comenta Edward Bell, analista de petróleo de Emirates NBD PJSC. "El aumento persistente en el número de plataformas de perforación activas sugiere que el mercado tendrá que aguantar más, y no menos, petróleo de Estados Unidos en el corto plazo".