Claves para conseguir ahorrar

Hoy en día hay secretos para todo, y es que solo echando un vistazo por la Red se pueden encontrar todo tipo de consejos para cualquier problema que nos surja. Y hablando de problemas, uno de los que más nos quita el sueño por la noche y más amarga nuestros días, son los problemas de dinero. Pero como en todo, organizándonos, podemos sacarle partido a cosas que nunca habíamos pensado.

Y aunque la palabra ahorro te suene a broma, sí que podemos conseguir hacer nuestros propios recortes en casa. Con una buena organización veremos que, ahorrar un poco de dinero, o al menos, no llegar ahogados a fin de mes, sí es posible.

Los créditos online

La era digital ha llegado y, con ella, miles de empresas han tenido que renovarse. La idea que teníamos de ganar dinero se ha visto modificada por nuevos nichos de negocio y otra forma de comunicarse con el cliente. Y es que el público tiene nuevas necesidades y si quieres vender hay que adaptarse a ellas.

En primer lugar, la crisis financiera cambió la forma de vivir. Nuestro estado de bienestar se desmoronaba y nuestras deudas aumentaban. Los bancos no concedían créditos fácilmente y las familias se veían en situaciones desastrosas. Poder acudir a estos créditos rápidos fue una alivio para todos.

Por otro lado, la llegada de las nuevas tecnologías favoreció este modelo de negocio en el que, solo con visitar una página web se pueden pedir estos créditos rápidos sin nómina. Se trata del escenario perfecto para el desarrollo de este tipo de negocio.

Por supuesto, las ventajas que ofrecen estos préstamos personales también cuentan. Sus condiciones son tan atractivas que no pasan desapercibidas. Se trata de un tipo de préstamo que puedes solicitar sin nómina y sin aval, ideal para quien necesita una inyección de efectivo. Tampoco tendrás que dar explicaciones para que tienes el dinero ni esperar meses a que te indiquen si te lo conceden. De hecho, tu respuesta la tendrás en tal solo unos minutos, y podrás disponer del dinero urgente lo más rápido posible.

Otra de las ventajas que tienen estos préstamos online es que cualquier persona puede acceder a ellos. No importa si estás jubilado o si estás en el paro. Incluso se conceden préstamos con asnef, así que figurar en una lista de morosos tampoco será problema.

Acudir a este tipo de préstamos, que están al alcance de cualquiera, puede ser una solución para que nuestro fin de mes no sea tan desagradable. De esta forma, podemos vivir los imprevistos que se presentan en nuestro día a día sin tener que asfixiarnos económicamente.

El presupuesto mensual

Si queremos llevar un orden en nuestra economía del hogar, un factor indispensable es establecer un presupuesto. Esto no significa que llevemos una idea aproximada de cuánto gastamos o en qué. Establecer un presupuesto significa plasmarlo en papel. Una buena idea es elaborar un excel con todos los gastos e ingresos del mes, ordenados por partidas.

Si conseguimos elaborar nuestro presupuesto y mantenerlo, podremos disfrutar de una serie de ventajas. En primer lugar, es una forma de conocer tus gastos. A veces no nos damos cuenta, hasta que no contabilizamos, de lo mucho que derrochamos en puntos en los que, simplemente prestando atención, podemos ahorrar bastante.

Por otra parte, la elaboración de un presupuesto te permitirá hacer planes para tu economía. Con el papel en la mano es más fácil tomar mejores decisiones financieras y realizar compras de una forma mucho más racional.

Si además te has propuesto ahorrar, te recomendamos que el primer gasto que figure en tu presupuesto sea el del ahorro. Se recomienda ahorrar un 10% de tus ingresos mensuales, así que, nada más cobrar intenta guardar esta cantidad al principio. Si esperas a ahorrar lo que te sobre, probablemente nunca consigas ahorrar nada.

Apuesta por las compras online

Cuando necesitamos cualquier producto o servicio, en Internet siempre podemos encontrar ofertas y descuentos que nos permiten ahorrar. En la Red se encuentran los mejores chollos, por eso, cuando necesites cualquier cosa, lo mejor es que te des una vuelta por Internet.

Eso sí, comprar online es muy cómodo y muy fácil, por lo que podemos caer en la tentación de comprar cosas que no necesitamos. Por eso, te recomendamos que, antes de hacer clic te preguntes si realmente lo necesitas. Ten en cuenta que, si compras algo que no has reflejado en tu presupuesto, esto afectará a tu economía mensual.

Llevar un presupuesto no significa vivir en la pobreza ni atado a normas. Cada uno puede adaptárselo como quiera, incluso puede anotar una partida para caprichos. El caso es que, solo con el presupuesto, sabremos lo que gastamos y si lo estamos haciendo mal.