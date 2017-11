El prófugo Puigdemont califica la UE de "club de países decadentes y obsolescentes"

El prófugo Carles Puigdemont sale ahora con que los catalanes deberían votar si quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea:

Puigdemont, huido a Bruselas y sobre el que pesa una orden internacional de detención, ha hecho estas declaraciones en una entrevista para el canal público israelí Canal 1 Khan.

En ella, el cabeza de la lista de Junts per Catalunya se muestra muy crítico con la UE y al ser preguntado sobre si no descarta un Cataexit, responde:

"¿Ustedes quieren pertenecer o no a esta Unión Europea? ¿Y en qué condiciones?", se pregunta retóricamente Puigdemont, que advierte:

En la entrevista, el expresidente catalán también habló de supuesta amenaza del Gobierno español de reaccionar con violencia a la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), y que el presidente del Gobierno ha negado tajantemente.

"Nos consta la voluntad del Estado de usar la violencia para evitar la independencia", y también que hubo planes para ocupar con la fuerza policial las instituciones catalanas.

Según Puigdemont, el calendario del procés que se planteó siempre fue muy largo, incluidos los apoyos:

En cuanto a la fuga de empresas, defiende "desdramatizar" "el diseño de una estrategia política de miedo económico", y avisa de que las consecuencias ecónomicas pueden afectar a toda España y Europa.

Puigdemont también se refiere a su situación judicial planteando lo que define como paradoja:

Carles Campuzano, protavoz del Partit Demòcrata (PdeCat) en el Congreso de los Diputados, ha aclarado a EL PAÍS que la celebración de un reféréndum para decidir sobre la pertenencia de Cataluña a la UE, a semejanza del Brexit, "no se ha debatido" en los órganos de dirección de la formación y "en absoluto" forma parte de sus planes.

Campuzano asegura que las palabras de Puigdemont, que pertenece a su mismo partido y encabeza la lista con la que se presenta a las elecciones autonómicas del 21 de diciembre (Junts Per Catalunya), hay que ponerlas en el contexto del desencanto por la reacción de las instituciones europeas ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Gobierno español.

"Pero aún siendo críticos con la respuesta de la Unión Europea, el compromiso del soberanismo con el proyecto europeo se mantiene. No hay futuro sin Europa", concluye, desmarcándose de otros grupos independentistas como la CUP, que rechazan la pertencia a la UE.

MANO DE PALOS

La desquiciada propuesta antieuropea de Puigdemont que ha abierto la caja de los truenos políticos, provocando las críticas de la mayoría de la oposición, desde PP a Podemos, pasando por Ciutadans y Units per Avançar.

Uno de los más contundentes en sus críticas ha sido el presidente de Cs, Albert Rivera, que ha aprovechado la presentación del cartel de la formación naranja para los comicios del 21-D para comparar a Puigdemont con la líder del ultraderechista y euroescéptico Frente Nacional francés, Marine Le Pen.

Un mensaje parecido al que han lanzado desde el PP. Su candidato para los comicios catalanes, Xavier García Albiol, ha censurado "la última ocurrencia, el último estropicio del expresidente de la Generalitat, un referéndum para salir de la UE".

"¿Qué dirigente se sentaría a negociar con Puigdemont sabiendo que nos quiere sacar de Europa?" se pregunta Albiol, antes de calificar a Puigdemont de "un prófugo que pretende convertir a Catalunya en una isla al margen de la realidad".

En el mismo acto del PP en una explotación ganadera de Vallfogona de Balaguer (Lleida), la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha lamentado:

Por su parte, la número dos de la candidatura popular para el 21-D, Andrea Levy, ha prometido que "no va a haber ningún tipo de referéndum para separarnos de los europeos".

Otro de los candidatos a las elecciones catalanas que ha reaccionado a las palabras de Puigdemont ha sido el líder de Units per Avançar y número tres de la lista del PSC, Ramon Espadaler, quien ha afeado que Puigdemont asuma la causa antieuropeísta de los populismos:

En un sentido similar, el exdiputado del Congreso y del Parlamento Europeo por CDC y próximo a la órbita del PSC, Ignasi Guardans, ha pedido al presidente de la Alianza de Liberales y Demócratas por Europa (ALDE) que revise la pertenencia al grupo parlamentario del PDECat, que, según su juicio, "dedica tiempo y recursos a atacar la UE".

.@guyverhofstadt @ALDEParty @ALDEgroup How long will it take for you to review membership of a Party and its MEP who spend time and ressources attacking the EU? https://t.co/sXFvCt89Sa