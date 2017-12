Le toca el tercer premio de la Lotería y sólo dice: "Pues me he quedado donde estaba, en el váter cagando"

Hay gente para todo. El sorteo de la Lotería Nacional de Navidad ha dejado 27 millones de euros en Aragón y, en concreto, la lluvia de millones ha llegado al bar de de la Asociación de la Tercera Edad de Alagón, donde ha tocado el tercer premio, el 6.914. Su barra ha vendido más de 9.000 euros.

Hasta allí se ha desplazado este 22 de diciembre de 2017 una reportera del matinal Aragón en abierto para recoger las primeras impresiones de los agraciados, entre ellos Doro, que estaba sumamente feliz porque llevaba 25 participaciones.

"¡Para la familia y algún amigo!", decía.

"¡Qué alegría, esto son 300.000 euros! ¿Cómo te has quedado Doro?", preguntaba ella a lo que él respondió así:

"Pues me he quedado donde estaba, en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo".