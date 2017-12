¿Te ha tocado el Gordo? Qué hacer con tu dinero para que no te lo patines

El 71.198 es el agraciado con el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. El Gordo de este 2017 ha repartido 680 millones de euros que han ido a parar a Cádiz; Santander (Cantabria); Baeza (Jaén); Jaca (Huesca); Sort (Lleida); Vilalba (Lugo); Torrejón de Ardoz y Madrid; Málaga; San Pedro del Pinatar y Murcia; San Bartolomé (Las Palmas); Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Benetússer (Valencia). Pero no es oro todo lo que reluce.

Existe en economía el conocido como efecto riqueza, por el cual los sujetos aumentan su patrón de consumo en base a una mayor riqueza, la cual puede ser real o supuesta. Por ejemplo si la casa en que vivimos duplica su valor, somos en apariencia el doble de ricos, pero no tenemos más dinero que gastar.

Por este efecto, la ilusión del agraciado suele ser mayor a la que realmente se corresponde y debe advertirse de ello todos los años. Considerando que Hacienda se lleva del orden del 20% y que los españoles dicen en varias encuestas que destinarán el 35% del premio a tapar deudas, ya no les queda ni la mitad.

De esos 400.000 euros que otorga un décimo, después de Hacienda quedan apenas 320.000 y después de deudas con suerte 200.000. Si luego la mayoría quieren casa y coche es que ya casi no llega para nada mas. El efecto riqueza suele hacer que, como mínimo, dupliquemos el aumento de gasto respecto del merecido.

Sería más bonito hablar de invertir, hacer depósitos a plazo fijo (hoy mejor que no que no dan casi nada), de comprar una vivienda para alquilarla y para todo ello mejor buscando un asesor financiero. Es cierto que debemos ahorrar pero en lenguaje de a pie eso significa pagar las deudas, que no dejan de ser ahorro negativo. Los premiados deben ser muy conscientes de que son sólo la mitad de ricos de lo que se creen y sólo durante un tiempo.

En otro caso pasarán a engordar las estadísticas donde, al cabo de 2 años, el 80% de los agraciados acaba peor de lo que empezó, teniendo por ejemplo que vender el coche para pagar la casa, o peor aún... al revés. Viendo como la realidad muchas veces superior al teorema, suerte a todos en este día.