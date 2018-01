¿Sabes cuál será la primera economía del mundo?

La creciente importancia de las principales economías de Asia es una tendencia que continuará en el 2018 y en las próximas décadas hasta convertirlas en las economías líderes del mundo, desplazando de los primeros puestos a los países que tradicionalmente los habían ocupado, informa Bloomberg.

Según un informe del Centro para la Investigación Económica y Empresarial de Londres (CEBR, por sus siglas en inglés), este año la India superará al Reino Unido y a Francia para convertirse en la quinta mayor economía del mundo en términos de dólares y seguirá avanzando hasta ocupar el tercer lugar en el 2027, desplazando así a Alemania, según recoge RT.

GDP ranking in 2032 and change from current.



1. China (+1)

2. US (-1)

3. India (+4)

4. Japan (-1)

5. Germany (-1)

6. Brazil (+2)

7. UK (-1)

8. South Korea (+4)

9. France (-4)

10. Indonesia (+6)



(CEBR)