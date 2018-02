Lo de Guindos va a misa: los 10 mandamientos del nuevo vicepresidente del BCE

Dentro de unos días dejará de ser ministro en el Gobierno Rajoy y como vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), a partir del 31 de mayo que es cuando expira el mandato del el portugués Vitor Constancio, se convertirá en el segundo cargo más importante de la institución económica más poderosa de la Unión.

Luis de Guindos no es ni ha sido nunca un personaje corriente. ¿Sabías que De Guindos es de comunión diaria? ¿Y que su familia pone nombre a un barrio de Málaga? ¿Y que ahora ganará cerca de 30.000 euros al mes?

Cuenta J. Moriarty en ' Informalia ' este 21 de febrero de 2018 que De Guindos dispondrá además de vehículo oficial, un consejero y dos asistentes, como el resto de miembros del Comité Ejecutivo.





¿Y detrás de todo eso que hay? Pues todo esto:



1. No es demasiado bueno al volante. Lo demuestra el hecho de que cuando trabajaba como máximo responsable del área de Servicios Financieros en Lehman Brothers pedía dos plazas de aparcamiento. En el edificio donde desempeñaba su trabajo las plazas de garaje se cotizaban mucho. Todo el mundo quería una y no había para todos. Sus exigencias no sentaron muy bien, especialmente cuando se accedió a su petición. Se pensaba que las pidió para poder bajarse del coche más cómodamente, pero lo cierto es que no se le da bien aparcar y temía rayar los coches situados a sus costados o golpearlos al abrir la puerta.

2. Su capacidad de trabajo es casi sobrehumana. Ha dado la vuelta al reloj en alguna ocasión en las dependencias de su Ministerio, despierto, trabajando en su despacho. En los momentos más duros, cuando el rescate bancario ejerció un impacto insostenible sobre la prima de riesgo. Eso sí, se daba una ducha y volvía al trabajo.

3. Tiene cama, como sus antecesores, en el Ministerio, y, perdón por la escatología pero probablemente le daría un síncope si supiera que el portaescobilla y la escobilla de water de lujo que adquirieron para su cuarto de baño tuvo un coste que rondaba los 80 euros. ¡En plena crisis! No fue culpa suya. Él habría ido a un chino o seguramente la habría adquirido en una tienda de barrio, y sensiblemente más barata. Es partidario de apoyar al pequeño comercio

4. Es una rara avis en el mundo de las finanzas y la élite económica. Es aficionado colchonero. Mantuvo serias disputas con el ex ministro podemita griego Yanis Varoufakis, y lo único que les unía era su pasión por el Atlético de Madrid, que el griego compartía con el Olimpiakos.

5. Está casado con Belén Liras de las Heras, de 57 años (uno más joven que su marido), son padres de dos hijos, Belén, e Íñigo, nacidos en 1989 y 1991 respectivamente. La mayor contrajo matrimonio con solo 25 años con el economista portugués Gonzalo Diniz Méndez en la Ermita de San Ildefonso en La Granja. Allí estuvieron desde Rajoy y Señora hasta Granados, pasando por la vicepresidenta Soraya y su marido, amén de innumerables cargos del PP al que no pertenece el padrino de aquella ceremonia.

6. Luis de Guindos es un católico practicante, de comunión diaria. Acude a la misma iglesia que el ex ministro del interior Jorge Fernández Díaz todas las mañanas. No es extraño verles darse la paz.

7. Se mantiene en forma gracias a la práctica del tenis. Sin tener la tableta de chocolate de Aznar, que prologó su libro España amenazada (Península, 2016), puede presumir de no padecer la temida curva de la felicidad de la que no se libran la mayoría de sus colegas a partir de los cincuenta. Presume de ser bueno en este deporte, y el tenista por el que siente mayor admiración es Rafa Nadal (a pesar que el menorquín es madridista compulsivo). Y los sábados juegar con algún profesor, en un club del lujoso barrio madrileño de Valdemarín.

8. Habla perfectamente inglés y francés, pero los asesores de imagen del PP hubieran pagado lo que fuera porque la entonación de su voz en castellano no incluyera un cierto deje pijo a lo Tamara Falcó, ése que se le suele escapar a veces.

9. Vive en un adosado al norte de Madrid, pero en 2012 compró un ático en La Moraleja por 587.000 euros. La urbanización donde está situado cuenta con dos piscinas, pádel, spá, gimnasio y baños turcos. El ático ocupa 133 metros cuadrados y fue comprado en un buen momento; en el 2007 valía casi el doble.

10. Hay una barriada en Málaga que lleva el nombre de Los Guindos por su padre y por su abuelo, responsables de una fábrica siderometalúrgica situada en este barrio. El Unicaja entrena a sus equipos bases en un pabellón que se llama Los Guindos.