"Ya está pagada la deuda que Urdangarin tenía con la Agencia Tributaria"

La Fiscalía ha pedido este 21 de narzo de 2018 en el Tribunal Supremo que se amplíe la condena a Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres al considerarlos "el motor" de los delitos cometidos en el caso Nóos y "los instigadores de la corrupción".

La fiscal María Ángeles Garrido ha solicitado que se amplíe a Urdangarin la pena a diez años de prisión y a Torres, a 12 años y cuatro meses. La representante del ministerio público considera que debe aplicarse a ambos el subtipo agravado de malversación y que esta se cometió de forma continuada.

El abogado de Urdangarín ha salido, como no podía de ser de otra manera, en su defensa:

Además, Mario Pascual Vives ha dado su opinión sobre el juez Castro, magistrado instructor del caso Nóos:

"El señor Castro ya no es juez y el señor Castro, con el debido respeto, no estuvo en el juicio. No participó en el juicio por tanto no sabe lo que pasó, no lo conoce. Yo creo que adolece de información".