El popular Maroto pide al PSOE "cinco votos al azar" para sacar los Presupuestos

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, ha acusado este 2 de abril de 2018 al PNV de estar "chantajeando al Gobierno" al condicionar su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a que se deje de aplicar el artículo 155.

El dirigente popular ha pedido al PSOE que preste "cinco votos al azar" para sortear este obstáculo y permitir que las cuentas, que se registran este martes en el Congreso, salgan adelante.

Aitor Esteban ha afirmado también este lunes que "se equivoca" quien piense que se pueden solucionar los problemas en Cataluña si no se aprueban los presupuestos porque el PNV no dé su apoyo al Gobierno central.

"Si yo fuera Pedro Sánchez, prestaría cinco votos del PSOE al azar para eliminar ese chantaje del PNV", ha asegurado en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha añadido que esto le permitiría al líder socialista hacer un discurso de oposición "mucho más digno", porque contribuiría a evitar que la estabilidad en España "se rompa".

En esta línea, Maroto se ha mostrado muy duro con la postura del PNV, al que ha acusado de estar preocupándose solo "de los independentistas vascos", al poner el 155 por delante del "conjunto de Euskadi".

"La llave de las soluciones"

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, ha indicado que el PNV no tiene "la llave de las soluciones" en el tema catalán por la postura que pueda adoptar respecto a las Cuentas del Estado.

"Si piensa alguien, -y creo que no lo piensan los catalanes-, que el PNV es el que tiene la llave de las soluciones y que el que no haya un Presupuesto del Gobierno central es lo que va a solucionar problemas que, en estos momentos, están atascados en Cataluña, están muy equivocados, no es así, ni va a poder ser así".