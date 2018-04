¿Sabes cómo explica el socialista Griñán el 'gran fraude' de los ERE?

Las seis negativas del ex presidente del Gobierno andaluz y ex consejero de Hacienda, José Antonio Griñán, en el juicio de los ERE. «Nunca conocí, nunca me reuní, nunca negocié, nunca vi, nunca actué y ningún miembro del Consejo de Gobierno pudo conocer».

De esta forma trató este miércoles 11 de abril de 2018 Griñán de eludir su responsabilidad en la trama de los ERE que se está juzgando en la Audiencia de Sevilla desde el pasado diciembre.

Este caso de corrupción ha sentado en el banquillo a 22 ex altos cargos andaluces, entre ellos el también ex presidente de la Junta Manuel Chaves, por diseñar un «procedimiento específico» para repartir sin control y de forma arbitraria más de 741 millones entre 2001 y 2010.

Durante las siete horas que duró su declaración, el primer presidente de la Autonomía que se sienta en el banquillo por un caso de corrupción —junto a Manuel Chaves, que declarará el próximo lunes—, justificó su pasividad para no frenar las irregularidades, uno de los principales reproches que le hacen el juez y las acusaciones.

Argumentó que «jamás» le trasladaron ningún informe del interventor general de la Junta de Andalucía que «pidiera una actuación directa» suya, según recoge ANtonio R. Vega en ABC.

El interventor entre 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, también acusado en el proceso, le remitió «para su conocimiento» un informe adicional sobre las cuentas de la agencia pública IFA/IDEA en el año 2005 donde alertaba de que el procedimiento de pago de las ayudas «prescindía total y absolutamente del procedimiento establecido».

El funcionario, a quien Griñán se refirió en el juicio como una «persona muy rigurosa», insistió durante su interrogatorio en las críticas que realizó hacia tres exconsejeros que desoyeron sus alertas:

«No hay excusa alguna para haber tomado las medidas de corrección que tenían que haber tomado».

