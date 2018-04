Federico Fresneda, ex tesorero de UGT-A: "No sé quién es el marido de Susana Díaz"

No andan los sindicatos españoles como para sacar pecho este 1de Mayo. Y más, después de empezar a correr por Internet el vídeo de la penosa intervención en el Senado, el pasado jueves, del ex tesorero de UGT-Andalucía.

Federico Fresneda aseguró sin que se le cayera la cara de vergüenza que no sabe quién es el marido de la actual presidenta de la Junta de Andalucía y ha eludido contestar cuáles eran las funciones del esposo de Susana Díaz (José María Moriche) en el sindicato y por qué fue contratado para coordinar los cursos de formación financiados por la Administración autonómica sin ser docente.

UGT y Comisiones Obreras afrontan este 1 de Mayo más desprestigiados que nunca no sólo en el plano laboral, sino por haberse plegado al independentismo en Cataluña y secundado la manifestación del pasado 15 de abril en favor de los presos del procés.

Y lo vivido el pasado jueves en el Senado no ayuda precisamente a mejorar la imagen de unos sindicatos que no dejan de restar afiliados. En el caso de UGT, reconoce haber perdido desde el año 2010 más de 270.000, hasta los 939.000 en los que -según sus propias e infladas cifras- se mueve ahora.

Fresneda, investigado por la comisión de delitos de falsedad documental y fraude en subvenciones por un juzgado de Sevilla, comparecía a petición del PP en la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos políticos.

El antiguo dirigente sindical acogió a su derecho constitucional a no declarar al permanecer vivo el procedimiento judicial. Sólo asistieron los senadores del PP; el resto de formaciones políticas se ausentó.

En su interrogatorio, el senador popular Luis Aznar pretendía que el compareciente aclarara cuánto tiempo estuvo trabajando Moriche para el sindicato y cuánto cobró con cargo a los cursos de formación bajo sospecha.

Como ha puesto de manifiesto la instrucción, la nómina del marido de Susana Díaz -auxiliar administrativo contratado por el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) del sindicato- se imputó al menos a 102 cursos de formación sufragados por la Junta de Andalucía.

Fresneda ha mantenido que no sabe quién es José Moriche, ante lo que el senador Luis Aznar le ha recordado su derecho a no responder lo que no recordara o no conociera y su obligación de decir verdad.

En su artículo 502.3, el Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses para toda persona que, citada por una comisión parlamentaria de investigación, "faltare a la verdad en su testimonio".

Aznar.- ¿Conoce usted a José María Moriche?

Fresneda.- ¿Cómo ha dicho? A.- José María Moriche, que si lo conoce usted...

F.-En este momento no sé quién es. A.-Si yo le digo que es el marido de la presidenta Susana Díaz... ¿Le suena?

F.-No sé quién es. Si me dice usted que es el marido de la presidenta de la Junta de Andalucía. Si lo dice usted... A.-Le recuerdo que aquí no se puede mentir. Estamos hablando de una persona que tiene una cierta notoriedad pública y social. Estamos hablando del marido de la presidenta de Andalucía. Usted debiera saber que este señor estuvo contratado durante un tiempo importante con el dinero de las subvenciones como coordinador de los cursos subvencionados. ¿Es así o no?

F.-No voy a contestar a nada, señoría.

Pese a anunciar el compareciente su intención de no responder, el senador del PP ha seguido formulando algunas preguntas -"a lo mejor le recordamos cosas al señor Fresneda que le pueden servir para su defensa en los tribunales", ha justificado- al considerar que podrían ser de "utilidad" para los comisionados a la hora de depurar responsabilidades políticas.

Con este testimonio, los populares querían apuntalar su tesis de que el PSOE-A se financió irregularmente.

Luis Aznar (PP): "¿Qué hacía el marido de la presidenta coordinando los cursos de formación [del sindicato] sin ser docente?"

En concreto, Aznar quería el ex tesorero de la UGT-A explicara por qué Moriche, "sin ser docente", estuvo contratado por el sindicato "con las subvenciones de la Junta de Andalucía para los cursos de formación".

"La pregunta del millón sería: ¿Qué hacía exactamente el marido de la presidenta coordinando sin ser docente los cursos de formación? Me gustaría saber cómo había acreditado el señor Moriche el mérito y la capacidad. ¿O no lo acreditó y simplemente se le contrató por ser quien era? ¿En qué proceso fue seleccionado para desempeñar ese puesto de trabajo que supuso un desembolso por parte de las arcas públicas de la Junta de Andalucía? ¿Cuáles eran sus retribuciones? ¿Cuánto ha cobrado el sr. José María Moriche de los cursos de formación mientras ha estado vinculado a UGT?".

Fresneda se ha limitado a escuchar esta batería de preguntas y a guardar silencio. Sólo ha vuelto a abrir la boca para responder que no era militante del PSOE a preguntas de Luis Aznar. Éste quería que el compareciente aclarara cuestiones relacionadas con las sedes compartidas por el PSOE-A y UGT-A y si con cargo a las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía para impartir cursos de formación se desviaron para sufragar gastos de remodelación de esas Casas del Pueblo compartidas por ambas organizaciones, como la de Lucena (Córdoba).

"Trama en comandita con el PSOE"

"Lamento que no haya querido colaborar con esta comisión", ha censurado Aznar, quien no tiene dudas de que la "trama de UGT" que investiga el Juzgado de Instrucción 9 de Sevilla se ha realizado "en comandita con el PSOE de Andalucía".

Con anterioridad a Federico Fresneda estaba citado a declarar Rafael González Palomo, fundador de la empresa Fitonovo y procesado por la Audiencia Nacional como presunto ideólogo de la implantación de una red de sobornos a funcionarios a cambio de obtener contratos públicos.

La juez Mercedes Alaya mantuvo que esta empresa, liquidada tras la detención de sus dueños, pagó obras de acondicionamiento de la sede de la Agrupación Macarena del PSOE que se facturaron a través de una empresa de desratización (Klevin).

González Palomo no ha comparecido al no haber recibido el burofax que le informaba del cambio de hora, dado que inicialmente había sido citado para declarar este jueves a las 16 horas y no a las 11. Su abogado intentaba contactar esta mañana con los letrados del Senado para comunicarle esta circunstancia y fijar una nueva fecha.

De todas formas, aunque se hubiera mantenido la citación para la jornada de tarde, el ex presidente de Fitonovo no hubiera podido asistir porque se equivocó a la hora de hacer la reserva del tren -sacó billete para este miércoles- y cuando se ha percatado ha intentado comprar otro pero ya no había disponibilidad, según su letrado.