Climatecoin y Peacecoin apuestan por la economía verde en Colombia

Colombia, tras la firma del Acuerdo de Paz, ha venido desarrollando una política de Economía Verde para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre el Clima, las Metas de Biodiversidad de AICHI y los Objetivos de Desarrollo Social 2030.

Para ello se requiere de un enfoque integrado del desarrollo social de las comunidades rurales, un desarrollo económico de la agricultura y un desarrollo sostenible de los recursos naturales de Colombia.

Climatecoin y Peacecoin colaborarán con los programas de desarrollo social y ambiental bajo la legislación que se introdujo después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016.

Los programas de Medio Ambiente, Agua y Saneamiento, Educación y Salud, Energía y Comunicación ayudarán a cerrar el desarrollo entre la Colombia rural y urbana, que fue identificada como una de las principales causas de este conflicto en Colombia.

Las organizaciones internacionales y las corporaciones privadas como financiadores bajo la legislación colombiana reconocerán los créditos de carbono y de paz emitidos por Climatecoin y PeaceCoin como una contribución tangible a la comunidad bajo su política de RSE y acumularán su valor como parte de sus Informes Integrados.

Tras la entrega exitosa de los programas de desarrollo social por parte del financiador al beneficiario, los créditos de paz se transferirán del beneficiario del programa al financiador del programa a través de un libro mayor distribuido públicamente apoyado por la tecnología blockchain. Esto permite a cualquier actor involucrado identificar, rastrear y cuantificar el impacto social entregado. La comunidad local, como beneficiaria, tendrá acceso a la infraestructura social básica.

"Hemos estado trabajando en Colombia durante varios meses con proyectos locales de captura de carbono y con grandes corporaciones sujetas a impuestos sobre el carbono, tratando de reducir su huella.

Estamos muy motivados con este MoU con Peacecoin porque sabemos que el cambio climático provocará guerras por el agua, el territorio y los alimentos mientras no rompamos la desilusión social y económica", dijo José Lindo, CEO de Climatecoin.

La Fundación está registrada en Zug, Suiza, utilizando tecnología blockchain para proporcionar transparencia y trazabilidad entre el comprador y el vendedor de créditos de carbono a través del primer portal de intercambio de créditos de carbono entre particulares.

La fundación The BC.Labs está registrada en Cali, Colombia, enfocándose en programas de desarrollo social financiados a través del programa de impuestos sobre infraestructura, aplicando un enfoque de capital mixto en cooperación con IMPACT 2030, para ayudar a cerrar la brecha de desarrollo rural/urbano identificada bajo el Acuerdo de Paz Colombiano.

Luc Lapointe, Director de Peacecoin y CEO de TheBC.Lab apuntó que "somos muy afortunados de que Climatecoin nos apoye en nuestra misión de financiar la Paz en Colombia porque son pioneros en el desarrollo de soluciones Blockchain y de Criptomonedas con un impacto positivo.

Tenemos que impulsar la comunicación en Colombia para entender que la blockchian no es Bitcoin y que gracias a Peacecoin podemos garantizar la transparencia y que la corrupción no perjudicará el desarrollo social y económico de los ex guerrilleros".