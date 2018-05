El precio del petróleo se cae ante el rumor de que Donald Trump denunciará el pacto nuclear con Irán

Las informaciones contradictorias sobre la salida o continuidad de Donald Trump en el pacto nuclear con Irán están inundando de nervios los mercados de petróleo.

Los futuros han llegado a desplomarse casi un 4% después de unas filtraciones asegurasen que Trump y EEUU se iban a mantener en el acuerdo con Irán.

Instantes después, The New York Times ha filtrado que Trump ya había comunicado a Macron (presidente de Francia) que se va a retirar del acuerdo, lo que ha reducido los descensos del crudo al 2,5%.

¿Se mantendrá el pacto?

NYT asegura que el Donald Trump ha confesado a Emmanuel Macron que EEUU se retira del acuerdo nuclear internacional con Irán.

La fuente sostiene que EEUU está preparado para recuperar las sanciones económicas del pasado e imponer otras nuevas de carácter económico. Esta es la versión que gana fuerza según pasa la tarde.

En caso de mantenerse el actual acuerdo, Irán podría seguir exportando petróleo y el mercado contaría con unos cuantos cientos de miles de barriles más. Los rumores sobre la continuidad del pacto han llevado al petróleo West Texas a perder los 70 dólares. La decisión definitiva se conocerá a las 20:00 horas de esta tarde.

Los mercados habían estado descontando, en parte, la ruptura total del acuerdo, lo que aumentaría aún más la presión sobre el crudo al retirarse entre 200.000 y 300.000 barriles de petróleo iraní del mercado con nuevas sanciones al país.

Los futuros de petróleo habían estado descontando esta posible ruptura del acuerdo durante las últimas semanas, lo que había llevado al petróleo West Texas a superar los 70 dólares y al petróleo Brent a rebasar los 75 dólares, máximos desde 2014. Pero con Trump no hay nada seguro y hasta que no revele su decisión esta tarde no se podrá conocer el efecto sobre el mercado de petróleo.

Aunque el crecimiento de la demanda de crudo es robusto y la producción en zonas como Venezuela se ha desplomado, si el crudo iraní se mantiene en los mercados internacionales se vendrán abajo las expectativas que se habían creado en los últimos días.

El petróleo de tipo Brent corrige en estos momentos un 2% hasta los 74,5 dólares por barril, mientras que el petróleo West Texas (de referencia en EEUU) pierde alrededor de un 2,5% hasta los 69 dólares. No obstante, el barril de este último tipo de petróleo ha llegado a caerlos 67,64 dólares en el peor momento de la sesión.