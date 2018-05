Se busca gobernador para el Banco de España: Fernández de Mesa, Hernández de Cos, Zalba, Sánchez-Yebra, Delgado...

Cuenta atrás para la salida de Luis María Linde como gobernador del Banco de España después de seis años en el puesto.

Según lo previsto, Linde abandonará el cargo dentro de un mes y aún se desconoce el sustituto.

Desde la llegada de la democracia existe una norma no escrita por la cual el presidente del Gobierno y el líder de la oposición proponen a dedo al gobernador y al subgobernador del organismo.

Un sistema de renovación que no gusta a Ciudadanos, que ya ha anticipado que no participará de un modelo que, a su juicio, no garantiza la independencia del Banco de España.

Esta es la lista de 'favoritos' que adelante 'El Economista' este 9 de mayo de 2018:

- Íñigo Fernández de Mesa. El exsecretario de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa es el actual presidente de la firma de asesoría financiera Rothschild. Fernández de Mesa abandonó su cargo en el Ministerio de Economía con el último cambio de Gobierno, cuando fue sustituido por Irene Garrido, anteriormente portavoz de la Comisión de Economía y Competitividad del Congreso de los Diputados.

El exsecretario de Estado accedió a este cargo en 2014 en sustitución de Fernando Jiménez Latorre, que pasó a ocupar la dirección ejecutiva del FMI en el grupo que España comparte en el organismo con Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Venezuela. Hasta entonces había sido secretario general del Tesoro.

En el sector privado, Fernández de Mesa ha ocupado cargos de responsabilidad en Barclays Capital, donde fue managing director, y en Lehman Brothers, donde fue responsable de financiación del Sector Público e Infraestructuras.

- Pablo Zalba. El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO) desde noviembre de 2016 es licenciado en Administración y Dirección de empresas por la Universidad de Navarra, cursó estudios de economía en la universidad de Leicester y es executive MBA por la London Business School.

-Rosa Sánchez-Yebra. Desde finales de 2016 es vicegobernadora del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. Ha sido directora de gabinete de Luis de Guindos, secretaria general del Tesoro y gobernador suplente por España en el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE).

- Margarita Delgado. Es directora adjunta en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) tras haber estado más de 25 años en el Banco de España como como directora del departamento de Inspección I. A pesar de que algunas voces exigen a una mujer como gobernadora, Delgado cada vez suena menos porque habría preferido seguir adelante con su carrera dentro del MUS.

- Pablo Hernández de Cos. Es el director general de Economía y Estadística del Banco de España y sustituyó en 2015 a José Luis Malo de Molina. Es doctor en Economía por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencias Económicas y empresariales por CUNEF y licenciado en Derecho por la UNED. Inició su carrera profesional en 1997 en el Banco de España, donde ingresó como titulado del Servicio de Estudios y trabajó en sus Departamentos de Estudios Monetarios y Financieros y de Coyuntura y Previsión Económica.

En 2004 se trasladó a la sede del Banco Central Europeo (BCE) en Francfort, donde desempeñó el cargo de asesor del consejo ejecutivo del BCE. En su regreso a España en el año 2007 fue nombrado jefe de la División de Análisis de Políticas Económicas del Servicio de Estudios del Banco de España, puesto que desempeña en la actualidad.

También ha sido miembro del Grupo de Envejecimiento de la Población y Sostenibilidad y del Comité de Política Económica del Consejo Ecofin de la Unión Europea, así como del Grupo de Trabajo de Finanzas Públicas del BCE. Desde 2010 desempeña la Presidencia de este Grupo de Trabajo, bajo la dependencia del Comité de Política Monetaria.

En julio de 2013 fue nombrado por el Gobierno miembro de la comisión de expertos para la reforma del sistema tributario español, cuyo informe se presentó en marzo de 2014. Ha sido profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y del Instituto de Empresa (IE).