El gran cabreo de Escolano con Mariano Rajoy por los 200.000 euros que ha perdido

El sorprendente acceso del ambicioso Pedro Sánchez a La Moncloa tras vencer en la moción de censura contra Mariano Rajoy va a tener una consecuencia inmediata: el cese de todos los ministros del Ejecutivo nombrado por el presidente del PP y el consecuente "despido" de otros 4.000 altos cargos y asesores vinculados y nombrados por los distintos ministerios del Gobierno de España en la Administración del Estado.

Pero además del cese de estos "cargos periféricos" la no dimisión de Mariano Rajoy -como le había pedido algunos sectores del PP para evitar así que siguiera adelante la moción de censura en el Congreso- existen otros nombres más notables que en cuanto cedan su cartera ministerial se van a ver abocados directamente al paro.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dejaba en 2016 la alcaldía de Santander (que ostentaba desde el año 20177) tras aceptar el encargo de Rajoy de formar parte de su Ejecutivo.

Ahora, De la Serna, que a diferencia de otros ministros no es diputado, está "condenado" al paro, teniendo también en cuenta los dos años en los que no puede ostentar cargo en la empresa privada por la Ley de Incompatibilidades que afecta a los ex miembros del Gobierno.

Caso significativo sin duda es el del todavía ministro de Economía, Ramón Escolano, quien según apuntan fuentes del PP a Periodista Digital está muy enfadado con Mariano Rajoy por facilitar el ascenso de Pedro Sánchez a la Moncloa por su negativa a la renuncia.

Escolano accedía al ministerio el pasado mes de marzo. Poco menos de tres meses después de tomar posesión será cesado en el cargo.

Un paso fugaz y doloroso porque para aceptar el encargo de Mariano Rajoy renunciaba a la prestigiosa vicepresidencia del Banco Europeo de Inversiones.

Prestigio y dinero porque el cargo, amén de dietas y otros privilegios, le reportaba un salario anual de más de 200.000 euros.

Ahora, Ramón Escolano, se queda en el desempleo tan solo tres meses después de haber llegado al Consejo de Ministros.