Hervé Falciani lanza TABU, la nueva criptomoneda sostenible vinculada a la red Blockchain

Nace Taboow, la primera asociación dedicada a finanzas sostenibles que promueve la participación de todos en el sistema financiero. Una revolución que cambia por completo los paradigmas de la finanza tradicional y de los sistemas monetarios conocidos hasta la fecha.

Cuando hablamos de criptomonedas nos olvidamos de que la verdadera revolución está representada por la nueva tecnología Blockchain, un registro público, compartido y encriptado que permite validar la información entre usuarios, sin intermediarios y de forma segura gracias a la trazabilidad permanente de las operaciones.

La falta de regulación de las criptomonedas, vinculadas a la tecnología Blockchain, y los contratos inteligentes (Smart Contracts), supone riesgos operacionales y jurídicos intrínsecos que ponen en peligro la oportunidad de participar para usuarios e inversores en un sistema financiero tecnológicamente avanzado.

Hervé Falciani, el ex empleado del Banco HSBC, que fue condenado por la justicia helvética al analizar con las autoridades judiciales los datos de más de 100.000 evasores fiscales y que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países, presenta en España Taboow.org, un proyecto de la asociación de derecho Tactical Whistleblower que promociona TABU, una criptomoneda sostenible, base de una ICO lanzada el 14 de julio.

"En concordancia con los objetivos MiFid, si no existen unas condiciones claras que muestren la confianza y la protección contra los conflictos de interés, el sistema financiero presentará siempre los mismos riesgos para los inversores y la economía. Para poder poner fin a las “Fake News” y a los créditos “Suprime” deberíamos disponer de la trazabilidad de cada uno de los procesos. Taboow.org quiere contribuir a solucionar este tipo de actividades constituyendo una comunidad dedicada a la calificación de los activos (como un Fitch o un standard & poor's) y de los agentes económicos (incluidos los que califican)".

"La criptomoneda TABU es un bien común que conecta a la comunidad de los calificadores y la de los agentes económicos. Nuestra economía necesita información fiable. Sin una democratización financiera para la sociedad, no habrá sostenibilidad económica ni democracia", afirma el ingeniero informático, icono de la lucha contra los delitos financieros en Europa.

Taboow pretende consolidarse como una plataforma basada en la red Blockchain que promueva la lealtad y la seguridad en el cada vez más cambiante y desprotegido mercado financiero.

Taboow proporciona a usuarios que quieren ser partícipes de las innovaciones criptofinancieras una herramienta que les permite protegerse, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales y buenas prácticas, sin necesidad de acudir a las clásicas asesorías jurídicas o auditorías privadas.

Taboow asegurará las condiciones de una información financiera y económica fiable, preservada de los conflictos de interés.” Una revolución que cambia por completo los paradigmas de la finanza tradicional y de los sistemas monetarios conocidos hasta la fecha. Gracias a la plataforma taboow.org serán posibles controles y procesos de supervisión descentralizados, con el fin de conocer a los usuarios, procedencia de sus fondos o dedicación, entre otros, implementando medidas del ecosistema financiero tradicional “Know Your Customer” (KYC) o “Know Your Customer’s Customer” (KYCC), pero basado en un rating de calidad controlada, lo que no tiene equivalencia en el sistema financiero tradicional.

Cada proceso de control será totalmente rastreable en tiempo real. De esta forma se preserva la seguridad de los usuarios, bajando el riesgo de posibles relaciones comerciales o financieras con personas involucradas en delitos de blanqueo de capitales relacionados con el tráfico de drogas, financiación del terrorismo o similar, de modo leal, dejando accesibles los limites y verdadero valor de las informaciones y rating proporcionados.

Taboow descansa sobre dos pilares: 1/ Una plataforma de publicación BCA (Blockchain Certification Authority): el registro imborrable donde, en tiempo real, se almacenan, se actualizan y se pueden consultar los ratings de los activos y agentes económicos bajo la responsabilidad de Taboow.org 2/ SureNet: la red descentralizada donde se reúnen los distintos actores para calificar los activos y agentes económicos puestos, bajo la responsabilidad de Taboow.org, a petición de los usuarios de Taboow.org

TABU: UN NUEVO ACTIVO DIGITAL

El token TABU es un activo digital cuya tenencia dará acceso a los servicios particulares referidos, relacionados con la red Blockchain, criptomonedas, Smart Contracts e ICO. Este token cotizará en los Exchanges (casas de cambios) y tendrá la posibilidad de ser vendido y comprado. La generación de estos tokens se realizará durante el proceso de ICO utilizando un Smart Contract habilitado al efecto. El número de tokens utilizables es indeterminado durante la duración de la ICO, es decir, cada vez que un usuario decida adquirir un número determinado de tokens, la plataforma generará un número de tokens igual al solicitado.

Finalizada la ICO, el número de tokens activos permanecerá estable. Además, Taboow asegura que los miembros y socios de Taboow no podrán vender por abajo del precio de emisión.

DESDE LA DEMOCRACIA DIRECTA HACIA LAS FINANZAS AL ALCANCE DE TODOS

El ámbito financiero actual es hermético y carece de transparencia y trazabilidad, según Falciani - ′′Las criptomonedas abren el negocio financiero y permiten que este se extienda y no se quede en manos de pocos. Los usuarios podrán entrar, conocer y participar no solo como usuarios sino como proveedores financieros, con privacidad y responsabilidad.