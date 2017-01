¿Quieres saber cuáles son los productos que subirán más de precio en 2017?

El arranque del 2017 estará marcado por una subida generalizada de los servicios básicos. Los carburantes, el gas, la telefonía e internet, la vivienda y el tabaco, alcohol y bebidas azucaradas incrementarán sus precios y harán más dura la tradicional cuesta de enero. Pero el nuevo año también trae consigo buenas noticias, ya que servicios como el transporte y el agua se mantendrían congelados y el precio de la luz podría sufrir una leve bajada.

CARBURANTES

Sin embargo, los carburantes no correrán la misma suerte. Tras el acuerdo firmado por la OPEP para reducir la producción mundial de crudo, llenar el depósito supone un sobreesfuerzo para nuestros bolsillos. El coste de un barril de crudo, que el año pasado se situó en los 56 dólares el barril, continuará su tendencia alcista en 2017 hasta los 60 dólares, con un aumento de la cotización del 7%, según prevén las casas de análisis.

Los impuestos sobre el petróleo no sufrirán ninguna alteración, por lo que la subida de la cotización supondría que en este año el precio del litro de carburante aumente entre un 3% y un 4%. Esto provocaría el encarecimiento de los precios del litro de gasolina y de diésel, que en 2016 se situaron en 1,21 y 1,1 euros el litro, respectivamente.

GAS NATURAL

La tarifa doméstica del gas presentará un crecimiento como consecuencia de la subida del petróleo. En lo que respecta al Gas Natural, el Gobierno mantendrá los peajes del gas pero la Tarifa de Último Recurso (TUR) aumentará un 3,5% y afectará a un total de 7,7 millones de hogares en España.

ELECTRICIDAD

En el nuevo año el precio de la luz no será un problema añadido. El coste de la electricidad no dependerá ni de los impuestos ni de los peajes -que se mantendrán fijos-, sino de si varía o no el mercado mayorista. Según las previsiones de Omib (el gestor del mercado), este coste presentaría una leve bajada del 1,8%, lo que se traduciría en un descenso del recibo del 0,6%.

Esta previsible bajada de la electricidad contrastaría con la fuerte subida de la tarifa de la luz en el pasado mes de diciembre, que cerró con 59,6 euros megavatio hora. Así, el precio medio de la luz, que en el último trimestre del 2016 se situó en los 55 euros, podría bajar hasta los 54 euros megavatio hora en el nuevo año.

VIVIENDA

El mercado inmobiliario se encuentra en fase de recuperación. Como prevé el último informe inmobiliario de Bankinter, las ventas oscilarán entre las 420.000 y 457.000 viviendas, un aumento considerable teniendo en cuenta las 367.000 vendidas en 2015.

Tras cuatro años consecutivos de crecimiento, el precio de las casas para el nuevo año podría alcanzar una subida de entre el 3% y el 5%, situándose así el coste por metro cuadrado en niveles de 2004: entre 1.560 y 1.580 euros. Además, el informe de Bankinter apunta que el crecimiento de los visados de obra nueva y la reducción de la oferta en stock hasta las 500.000 viviendas, junto a factores como los bajos costes de financiación y la rentabilidad del alquiler en tipos 0%, ayudarán a impulsar el mercado, convirtiéndolo así en un sector atractivo para la inversión.

TRANSPORTE Y AGUA

Los precios del transporte se fijarán por comunidad autónoma, pero todo apunta a que las tarifas de metro y autobús se mantengan congeladas en este 2017. También los precios de Renfe -servicios subvencionados por el Estado- podrían mantenerse e incluso bajar sus tarifas. Los precios de taxis y parkings en Madrid y Barcelona también seguirán invariables por segundo año consecutivo.

Pero no ocurrirá lo mismo con las carreteras de peajes, cuyo coste bajará un 0,4% debido a la recuperación del tráfico, a excepción de las autopistas quebradas que aumentarán su precio a causa de la ayuda concedida por el Gobierno para mejorar su situación financiera.

Por su parte, el coste del agua se mantendría congelado, tal como han transmitido los presidentes autonómicos de Madrid y Barcelona. En el caso de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ya adelantó que el precio del agua no sufriría ninguna variación y que además se extenderá en el nuevo año la tarifa social del Canal de Isabel II de 4 euros al mes por un consumo de 411 litros a aquellos perceptores de pensiones no contributivas.

TELECOMUNICACIONES

Las operadoras de telecomunicaciones no se quedarán atrás. Telefónica subirá sus precios, por cuarta vez en dos años, a cambio de una mayor capacidad de datos para sus clientes en telefonía móvil. Será en febrero de 2017 cuando los abonados de Movistar que tengan dos o más líneas móviles Fusión notarán una subida de entre 3 y 5 euros en sus tarifas.

Una tendencia alcista de precios a la que podrían sumarse las otras dos compañías telefónicas más relevantes: Vodafone y Orange. De esta forma, 2017 vendrá marcado por una nueva subida en las tarifas de internet y telefonía.

ALCOHOL, TABACO Y REFRESCOS

En 2017, fumar saldrá más caro debido al aumento de la tributación del tabaco que comportará un aumento del 2,5% en cigarrillos y un 6,8%, el tabaco de liar. Esto se traduciría en un incremento de precios de entre 5 y 10 céntimos de media.

Los impuestos en el alcohol también serán mayores, por lo que algunos cálculos apuntan a que la subida del precio será de unos 20 céntimos en una botella de 40 grados.

Hay que señalar que la cerveza y el vino quedan exentos de momento de este aumento en la tributación de las bebidas espirituosas. Estas subidas en el coste del tabaco y el alcohol podrían hacer que el Gobierno recaudase en el nuevo año unos 150 millones de euros. Asimismo, se planean subir un 20% los impuestos de bebidas azucaradas como la Coca-Cola.