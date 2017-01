¿Por qué cambiar de seguro de hogar?

Elegir un buen seguro para el hogar es fundamental. Al fin y al cabo, bajo ese techo atesoramos lo más importante de nuestras vidas: la familia. El abanico de ofertas que hay, actualmente, en el mercado es muy amplio, pero conviene leer con atención lo que, realmente, ofrece cada uno de ellos. Los hay que parecen verdaderas gangas pero que, luego, cuando de verdad son necesarios, no lo son tanto. Es por este motivo por el que cada vez más personas optan por compañías que ofrecen calidad y coberturas como santalucía para cambiar su seguro de hogar y renuncian a los precios low cost.

En concreto, se ha podido observar que más de un 50% de los propietarios de viviendas en España han decidido dejar su antiguo seguro y pasar a otro que le ofrezca más garantías, lo que muestra que el perfil del contratista ha cambiado, pasando a ser más crítico e inconformista. Es decir, a exigir lo mejor, según un estudio llevado a cabo por el comparador online Rastreator.com

Si bien es cierto que contar con una póliza de hogar no es obligatorio por ley, no lo es menos que es de las más demandadas. No hay nadie que no quiera proteger lo que entiende como más importante. Aunque sea por daños menores, averías o reparaciones, siempre es conveniente contar con un seguro de hogar y estar tranquilos pase lo que pase.

Este es tan buen momento, como otro cualquiera, para cambiar de seguro de hogar y tener más garantías. Un aspecto a tener en cuenta, a la hora de elegir, son las coberturas. Aunque hay más, de entre las más imprescindibles destacan la cobertura por: incendio; daños por agua; por daños eléctricos; por rotura de cristales; por causas climatologías; por rotura de sanitarios y vitrocerámica; por robo; por actos vandálicos; por sustitución de cerraduras y por responsabilidad civil y defensa jurídica.

En el caso del seguro santalucía, la oferta que hacen es completa. El cliente no tiene que preocuparse de nada. Tan sólo tiene que dejar esta tarea en buenas manos. Además, si se tiene alguna duda, la compañía que se elija siempre tiene que estar disponible para resolverla y para aconsejar lo más recomendable en cada caso particular.

También es interesante que sean eficaces y rápidos. Cuando ocurre cualquier problema y se requiere la intervención del seguro, cuanto antes, mejor. Esto siempre es así. Contar con una marca de prestigio siempre es conveniente. Sus clientes hablan de su buen hacer. Si siguen en el mercado es por un motivo: hacen un buen trabajo.

Según una encuesta llevada a cabo por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) la compañía de seguros santalucía se encuentra en los primeros puestos del ranking en cuanto a la valoración por parte de los clientes. De los aspectos que más han valorado estos en sus experiencias como usuarios son la transparencia y claridad en los contratos; la calidad en las reparaciones y la efectividad en las indemnizaciones a las que se tenía derecho, así como el servicio al cliente.

El hogar es la mayor inversión que se realiza a lo largo de toda la vida. Es por esto por lo que contar con un buen seguro es fundamental. Si no tienes el mejor, aún estás a tiempo.