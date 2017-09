Juzgan al jefe de sección de la oficina técnica de Expropiaciones del Ayuntamiento por tráfico de influencias

"Con 600 euretes y dos polvos lo arreglamos": la fórmula mágica que agilizaba licencias urbanísticas

"Nunca me ha dado ni una peseta. Ni 50 euros. Me tomé una Coca-Cola con él y me fui sin pagar porque estaba cabreado. Nada más"