Así es el casoplón de Jorge Javier Vázquez

Nada más entrar, en el jardín, una escultura de un galgo de color verde recibe a Toñi Moreno. "Me lo regaló mi ex por el décimo aniversario", se explicó el presentador, amante de esta raza. Como curiosidad, el rostro de Telecinco no vive solo aquí, sino que comparte techo con un matrimonio, que trabajan para él y que le hacen su vida "mucho más fácil".

Ya en el interior, las cámaras captaron un acogedor salón en la que no faltaba una televisión colgada de la pared y un minibar; una estancia con piano y otra, para el descanso. "Vivir en San Roque me ha ayudado a tener los pies en el suelo, me sirvió para no deslumbrarme por el mundo en el que yo trabajaba, el mundo de a farándula y de los personajes populares", dijo, según recoge Ecoteuve.

A continuación, Moreno le preguntó por su vida. "Es maravillosamente aburrida", contestó Vázquez: "Me levanto tempranísimo, hago deporte, estoy en casa...Lo que más me gusta es estar en casa y no salir. Cuando tengo programa, a las ocho y media estoy en casa, a las nueve menos cuarto estoy cenando y a las diez y media estoy en la cama".

