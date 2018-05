Twitter: ¿Sabes qué opinan los famosos sobre el chalé de lujo de Pablo e Irene?

La adquisición de un chalé por 600.000 euros en el barrio de La Navata (Galapagar) por parte de Pablo Iglesias (39 años) e Irene Montero (30) está dando mucho de qué hablar a nivel nacional y las redes sociales no han tardado en hacerse eco (A ningún español 'normal' le hubieran dado la hipoteca de Pablo Iglesias e Irene Montero: euríbor + ¡0,50%!).

Algunos famosos, como Kiko Matamoros (61) o Paco León (43), entre otros, no han dudado en opinar sobre esta polémica compra, según recoge Jesús Carmona en El Español.



Hay quien opina que la pareja no ha predicado con el ejemplo, sobre todo después de que el propio Iglesias reconociera tiempo atrás que los políticos que viven en chalés "es lo peligroso".

Amparándose en esas declaraciones que, sin duda, hoy se han vuelto en la contra de los futuros papás, muchos rostros populares han alzado la voz en su Twitter.

Madre mía... Qué bueno!! Pablemos dixit: “A mi esta gente que se aísla de la gente, que vive en chalés, en Somosaguas que no tiene contacto con la gente que no toma el transporte público...”😂 No paro de reír El de la casa de los 600.000 Vamos, comunismo en vena el de #IrenePablo https://t.co/bV1PleQ3SI