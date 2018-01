Accesorios para gamers en Amazon con rebajas de hasta el 50%

Las rebajas también llegan en la sección de accesorios para gamers en Amazon: mandos para Nintendo, PS4, o Wii, bases de carga o auriculares con gran calidad de sonido. La industria del videojuego en España no para de crecer, en el 2015 generó una cifra de ventas de 1.083 millones de euros, siendo 791 millones de venta física y 292 millones de venta online según AEVI, (Asociación Española de Videojuegos). Los gamers son consumidores exigentes, les gustan las novedades y buscan accesorios con una buena relación calidad precio. Amazon es uno de los primeros lugares donde recurrir para buscar nuevos productos. En Periodista Digital te contamos algunas ofertas interesantes en accesorios para gamers.

Dos de ellos están en Asia, donde los videojuegos forman parte del ocio de millones de personas de todas las edades.

¿Y España en qué posición está? Según el portal de estadísticas statista.com, España está en el número nueve de ranking con 1.92 millones de dólares, en décima posición encontramos a Italia que tiene unas cifras de ventas de 1.88 millones de dólares.

Para disfrutar de las prestaciones de cualquier juego es importante la comodidad, con botones cómodos, buen agarre y compatibilidad. Este modelo logra una puntuación de 4,2 puntos sobre 5 con un 68% de usuarios de Amazon que le otorgan 5 estrellas. Los comentarios alaban su sencillez de manejo y buena relación calidad precio.

Estos auriculares para PS4, PS3, PS Vita ofrecen un sonido virtual envolvente 7.1 para disfrutar de todos los juegos de PS4. Dispone un modo audio 3D que ofrece sonido preciso en todas direcciones en los juegos compatibles. Te permite modos de audio personalizado, diseño plegable y gran duración de batería.

Un mando muy completo con botón de captura para poder grabar vídeos o hacer capturas durante el juego. Incluye cable USB de carga y cuenta con la nueva tecnología de vibración HD, punto NFC. Tiene un diseño cómodo para usos prolongados.

Este nuevo mando es el resultado de la unión del mando Wii Remote tradicional con un accesorio llamado Wii Motion Plus, su tamaño es más pequeño y ergonómico.

Se comunica de manera inalámbrica con la barra de sensores para ofrecer una precisión y facilidad de uso

Tiene una función de reverberación y un altavoz

Contiene un sensor de movimiento integrado

Funciona gracias a 2 pilas AA

Disfruta de sonido envolvente 7.1, no te pierdas detalle en tus juegos favoritos, tiene siete canales más el de efectos para que la calidad que recibas sea máxima. Son cómodos fabricados en un material transpirable y no pesan para que casi no notes que los llevas puestos. Disponen de cancelación de ruido y micrófono plegable.