Freidoras más vendidas en Amazon

Son tendencia desde hace unos años ya que no necesitan aceite, pero en realidad no hablamos de freidoras. Son mini hornos de convección, un ventilador hace circular aire caliente alrededor de los alimentos, por lo que realmente no se fríen, más bien se asan o doran. Los alimentos no tienen la misma textura fritos en aceite que cocinados con aire, —no nos engañemos—. Otra cosa es que muchos alimentos quedan bastante apetecibles y además engordan menos, pero ‘no está fritos’ están horneados. Si cuidas tu alimentación y te apetece comer alimentos ‘que parecen fritos’ (aunque no lo están) sin duda estas freidoras son todo un invento y también son muy sencillas de usar.