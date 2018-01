Los cartuchos de tinta y tóner más vendidos en Amazon

¿Te cuesta encontrar cartuchos de tinta y tóner con buena relación precio calidad? Al buscar cartuchos para la impresora y siempre surge la duda, ¿escojo originales o compatibles? Los compatibles son cartuchos reciclados, los originales son los que te ofrecen mejores prestaciones pero son más caros. Hay mucha oferta de precios pero si quieres encontrar los mejores no dejes de pasarte por Amazon. En Enero Amazon está de rebajas y también encontrarás precios más en distintas marcas de cartuchos de tinta y tóner. En Periodista Digital repasamos marcas de cartuchos que triunfan en Amazon.

El precio de las impresoras no ha parado de bajar y hoy encontramos dispositivos multifunción de tinta por menos de 45 euros. Básicamente son tan económicas porque luego los cartuchos originales suelen salir caros. Si una impresora te cuesta 50 euros y los cartuchos 25 entendemos dónde está el negocio. También hay que destacar que los cartuchos originales suelen durar bastante, aunque esto depende del uso. El precio de los cartuchos originales ha fomentado que surjan los cartuchos compatibles. Están creados por distintas empresas para ser usados en las impresoras de marcas más comunes, —de ahí lo de compatibles—. El precio pude ser muy atractivo, hasta tres veces más barato que un cartucho original, sin embargo, a menudo ¡lo barato sale caro! De los cartuchos originales siempre te podrás fiar, los compatibles son ‘’una lotería’’.

Cartuchos de tinta originales vs compatibles

La principal ventaja de los compatibles es el precio, es la baza que juegan para atraer clientes, el precio puede ser la mitad del original y en algunos casos incluyo más, te ofrecen pack de 12 o 18 cartuchos por un precio módico.

Desventajas

HP, Epson, Brother o Canon, son marcas de impresoras que invierten mucho en el desarrollo de sus productos, y parte del buen funcionamiento de una impresora está en la tinta. Si por ejemplo tienes un coche con muchas prestaciones pero no le suministras un combustible adecuado, es probable que su funcionamiento se viera afectado. Esto sucede con algunos compatibles. Tienen menos tinta que los convencionales, dejan de funcionar y suelen dar errores. Distintos estudios avalan que la cantidad de páginas que se pueden imprimir con un cartucho original duplica a las de un cartucho reciclado. Aunque valgan la mitad, ¿realmente estamos ahorrando? No siempre...



Los cartuchos reciclados o compatibles han sido rellenados de tinta, y en cambio los originales no. Un cartucho que ha sido rellenado varias veces de tinta puede no funcionar correctamente ya que se pueden acumular restos de tinta y esto se notará a la hora de imprimir. Si tu impresora está en garantía pero se avería por usar un cartucho no oficial, no te cubrirán esta reparación. Las marcas son muy precisas y siempre te aconsejan que uses cartuchos originales (obvio no iban a tirarse piedras contra su tejado). Pero si es cierto que la fiabilidad de los cartuchos compatibles es muy variable. Algunos pueden ir bien y otros darte muchos problemas. ¡Así que te la juegas!

No todas las impresoras tienen las mismas tintas, los recambios originales están creados para lograr la máxima calidad de colores en la impresión. Los genéricos no ofrecen la misma calidad por lo que aunque tengamos una impresora muy completa si la tinta que usamos no es la adecuada los resultados tampoco lo serán.

5 cartuchos de tinta y tóner más vendidos en Amazon

Los usuarios de Amazon, apuestan por los originales, aunque también encontrarás dos modelo de compatibles entre los más vendidos. Es interesante fijarse en las valoraciones de clientes, ya que pueden ayudarnos a escoger mejor, (importante si te decides por cartuchos compatibles, los testimonios de otros usuarios pueden ser reveladores).

Este producto obtiene en Amazon un 60% de valoraciones muy positivas (5 estrellas) y un 20% de valoraciones positivas (4 estrellas). Por lo tanto un 80% de usuarios consideran es un producto muy recomendable y le otorgan 4 puntos sobre 5. Ver precio en Amazon.

Tecnología de impresión con inyección de tinta

Pack de 2 cartuchos originales negro y tricolor

Compatible con HP Photosmart D5460/B8550 y Inkjet All-in-One Series

Estos cartuchos son compatibles con varios modelos de impresoras Epson, con 4,5 puntos sobre 5 según los usuarios de Amazo. Los cartuchos tienen muy buena aceptación, un 76% de usuario los clasifica con cinco estrellas. Ver precio en Amazon.

Compatible con: Epson Workforce WF-2630WF, WF-2510WF, WF-2530WF, WF-2650DWF, WF-2750DWF, WF-2760DWF, WF-2010W, WF-2540WF, WF-2660DWF, WF-2520NF

Reemplazo para Epson 16 16XL (T1631 T1632 T1633 T1634) Cartuchos de tinta "Pen & Crossword" con tinta y chips

Tinta Volumen: Negro 18ML, Cian / Magenta / Amarillo 15ML por color. Rendimiento de la página: 600 páginas para el cartucho negro, 400 páginas para el cartucho del color.

Los 302 de HP obtienen una valoración buena, 4 puntos sobre 5, el 53% de usuarios le dan cinco estrella o la mejor valoración. Ver en Amazon.

Compatible con HP DeskJet 1110, HP OfficeJet 3830, HP OfficeJet 4650, HP DeskJet 2130, HP DeskJet 3630, HP ENVY 4520

Tiene una productividad de aproximadamente 190 páginas negro y 165 páginas de color

Contiene 2 cartuchos originales, uno negro y uno tri-color.

Tóner compatible con la impresora Brother Tn2320. Las opiniones de los usuarios le dan 3,9 puntos sobre cinco. Un 46% de usuarios le otorgan cinco estrellas y un 25% 4 estrellas, por lo tanto un 71% de usuarios valora como adecuado o muy adecuado el producto. Ver en Amazon.

Cartuchos originales de Hp, que te ofrecen la mejor calidad de impresión. Obtiene 4 puntos sobre 5 según las valoraciones de los clientes y un 51% de valoraciones muy positivas. Ver en Amazon.

