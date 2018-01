Productos reacondicionados en Amazon con descuentos de hasta el 50%

Amazon tiene productos reacondicionados en todas sus secciones: informática, electrónica, videojuegos o moda. Un producto reacondicionado es aquel que ha sido devuelto por un cliente por varios motivos: por ejemplo, el embalaje ha sido dañado, el cliente ha recibido y probado el artículo, pero no le convence y lo ha devuelto. En realidad está nuevo pero al haber sido usado (aún por poco tiempo), Amazon no puede venderlo como nuevos. Los revisa, y si estén en buenas condiciones los pone de nuevo a la venta.

El precio será inferior pero con las garantías que ofrece Amazon. Si buscas superchollos en la sección de productos reacondicionados los vas a encontrar con descuentos superiores al 50% en muchos productos. En Periodistas Digital te contamos algunos ejemplos.

Tipos de productos reacondicionados en Amazon

Si un producto que ha sido devuelto a Amazon es revisado y no funciona, no sale a la venta, pero si un producto ha sido devuelto por varios motivos: —la caja se ha dañado durante el transporte o en el almacén y el cliente lo ha desechado, o si ha llegado bien pero el cliente no ha quedado satisfecho y ha ejecutado su opción de devolución—, Amazon lo revisa y si considera está en buen estado lo saca a la venta.

¿Cómo evalúa Amazon estos productos?

Se fija en el estado físico y su funcionamiento: los clasifica como 2ª mano reacondicionados pero hay varias categorías:

Producto nuevo : se vende como reacondicionado ‘nuevo’ aquel producto que no ha sido abierto pero la caja está dañada.

: se vende como reacondicionado ‘nuevo’ aquel producto que no ha sido abierto pero la caja está dañada. Producto ‘como nuevo’ : en este apartado se venden productos que están en perfecto estado pero debido al estado de la caja (que puede estar muy dañada), no cumple los estándares que Amazon considera óptimos para ser clasificado en el apartado anterior de ‘productos nuevos’.

: en este apartado se venden productos que están en perfecto estado pero debido al estado de la caja (que puede estar muy dañada), no cumple los estándares que Amazon considera óptimos para ser clasificado en el apartado anterior de ‘productos nuevos’. Productos ‘Muy buen estado’ : describe productos que han sido evaluados y probados, funcionan correctamente pero tienen defectos estéticos. Por ejemplo pequeñas mancha o leves signos de haber sido usados. Pueden faltar accesorios pero poco importantes. En estos casos Amazon suele sustituir el embalaje original por otro para protegerlo mejor.

: describe productos que han sido evaluados y probados, funcionan correctamente pero tienen defectos estéticos. Por ejemplo pequeñas mancha o leves signos de haber sido usados. Pueden faltar accesorios pero poco importantes. En estos casos Amazon suele sustituir el embalaje original por otro para protegerlo mejor. Productos ‘ Buen estado’ : se ha comprobado y evaluado y ha pasado el examen de Amazon, pero tiene defectos como en el apartado anterior, pero son más evidentes (si en el anterior eran leves en este caso pueden ser más visibles).

: se ha comprobado y evaluado y ha pasado el examen de Amazon, pero tiene defectos como en el apartado anterior, pero son más evidentes (si en el anterior eran leves en este caso pueden ser más visibles). Producto Aceptable: tiene imperfecciones estéticas más graves en el montaje (es decir puede ser que algún accesorio está dañado)

¿Se pueden devolver los productos reacondicionados?

Un respuesta importante ya que hasta cierto punto algo reacondicionado nos provoca cierta desconfianza. Si, se pueden devolver estos productos, sigue vigente la política de devoluciones de Amazon. A diferencia de otros lugares que si compras un producto reacondicionado te pone mil pegas para devolverlo, en Amazon esto no ocurre. Los productos reacondicionados son buscados, ¡por algo será!

¿Tienen garantía del fabricante estos productos?

En este caso la respuesta es no en general. Salvo alguno que no haya sido abierto. Muchos de estos productos se han usado, aunque sea poco tiempo y ya no se acogen a la garantía del fabricante. Sin embargo si tienes algún problema, y el producto está defectuoso tienes hasta dos años de plazo para devolverlo desde la fecha de recepción.

Ejemplo de productos reacondicionados de Amazon

En este caso el estado del producto es muy bueno, pero la parte trasera tiene leves imperfecciones estéticas. El producto puede recibirse sin el empaquetado original. Ver precio en Amazon.

Memoria: RAM: 1 GB DDR 3, Disco duro: 16 GB

Pantalla: 35,6 cm (14 pulgada(s))

Color: negro

Sistema operativo: Android

Peso: 1,186 kg

Revisa la diferencia de precio de este producto con el mismo pero completamente nuevo.

Este producto está catalogado como reacondicionado, en buen estado, la parte frontal de la carcasa tiene imperfecciones estéticas, también imperfecciones estéticas menores en la parte superior (que puede ser un pequeño rayado por ejemplo). El monitor tiene imperfecciones estéticas menores, el teclado tiene imperfecciones estéticas menores. Falta el CD de software (que puedes descargarte de Internet). Ver precio en Amazon.

Procesador Seis Core AMD FX-6300, velocidad de procesador 3.5 GHz (4.1 GHz Turbo)

Capacidad de SATA-III disco duro: 1000 GB (1 TB)

Dedicado tarjeta gráfica avanzada NVIDIA GeForce GTX 960 con 3 GB Memoria

Memoria RAM 16 GB de DDR3, velocidad de RAM: 1600 MHz

Incluido: Sistema Operativo Microsoft Windows 10 OEM Licencia 64-Bit

Compara el precio del mismo producto nuevo.

El estado del producto es muy bueno, tiene pequeños arañazos de 0,6 x 0,6 cm, en la parte delantera del producto y arañazos de 0,5x0,5 cm en los laterales. Además pequeños daños superficiales en la parte trasera del artículo. Se envía en embalaje original. Ver precio en Amazon.

Pantalla de 5" Full HD, con una resolución de 1920 x 1080 pixeles

Capacidad de almacenamiento de 16 GB y memoria RAM de 3 GB

Diseño metalizado de gran calidad cortado con diamante

Incluye el sistema operativo Android 7.0 Nougat

Procesador Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, Octa-Core 1.4 GHz

Cámara principal de 13 MP, cámara frontal de 5 MP y grabación de video de 1080p a 30 FPS

Compara el precio con el producto nuevo en Amazon.

El dispositivo está catalogado como ‘bueno’, está en buen estado. Presenta pequeños arañazos de 0,6x 0,6, arañazos algo mayores de 3,5 x 3,5 en los laterales. Tiene pequeños daños superficiales en la parte trasera del producto. Se envía en el embalaje original. Ver precio en Amazon.

Sistema de reconocimiento de iris

Pantalla infinita de 5.8" + Quad HD. Procesador 10mm Octa-Core S

Cámara dual 12 MP OIS + 8 MP AF . Selfies con autofocus

Resistente al agua y al polvo

Phone+: ecosistema conectado. Samsung Pay

Pantalla infinita de 5.8" + Quad HD. Procesador 10mm Octa-Core S

Cámara dual 12 MP OIS + 8 MP AF . Selfies con autofocus

Compara con el precio de venta del producto nuevo.

En este caso al ser un producto importado de Alemania el teclado está en alemán, algo que puede ser motivo de devolución, si un cliente lo compra y al abrirlo ve el teclado en alemán y lo esperaba en español. Compensa por el precio que tiene comprar un teclado inalámbrico y sustituir el alemán. Ver en Amazon.

Micrófono incorporado

Ratón incluido

Altavoces incorporados

Built-in camera

Combo headphone/microphone port

On-board graphics adapter

Tarjeta de garantía

Aquí puedes ver la diferencia de precio del mismo producto nuevo, es decir el que no es reacondicionado.

Compra con todas las garantías en Amazon

Si sueles comprar online seguro conoces Amazon, es la mayor tienda de Internet con millones de productos. En 2018 Amazon abrirá en Illescas su mayor centro logístico en España con nada menos que 100.000 m². Encontrar lo que buscas de manera cómoda y al mejor precio es la gran baza de Amazon por eso no para de crecer. El precio es un gran atractivo pero la garantía también. En Amazon sabes que como consumidor estarás protegido. Si tu compra no te satisface la devuelves, pides otro artículo o un reembolso.

En muchas tiendas físicas el periodo de devolución es solo de 15 días, sin embargo en Amazon es de 30 días. Te da tiempo perfectamente a probar un artículo, si luego no te convence (aunque funcione correctamente) lo puedes devolver. Estos artículos precisamente son los que luego Amazon revisa y si están bien los vende como 2ª mano reacondicionados. Muchos de estos productos están disponible en opción entrega en un día para que los tengas en casa lo antes posible. La entrega en un día vale 5,99 euros por envío, salvo si eres cliente Prime que es gratis. Si quieres conocer más ventajas de ser cliente Prime (el primer mes es de prueba), puedes consultar en este enlace.