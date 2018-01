Descuentos de más del 20% en móviles en Ebay

¿Te gusta el Huawei Mate 10 Lite o prefieres el Samsung Galaxy Note8? En Ebay tienes estos modelos y muchos más con descuentos del 20 o hasta el 33%. Aprovecha estos precios y ahorra dinero en Ebay. En Periodista Digital buscamos chollos para que puedas escoger las mejores ofertas de Internet.

¿Qué marcas de smartphones son las más vendidas del mundo?

Suelen repetirse cada año solo bajan o suben posiciones en la lista. Samsung en primera posición con el doble de cuota de mercado que Apple, y Huawei que le sigue los pasos de cerca a Apple. En el 2017 las marcas más vendidas son:

1. Samsung (con una cuota de mercado global del 22%) (Fuente: Counterpoint - 2017 Q2.

2. Apple (cuota de mercado global: 11,2%)

3. Huawei (cuota de mercado global - 10.5%)

4. Oppo (cuota de mercado global - 8,4%)

5. Vivo (cuota de mercado global: 6,6%)

6. Xiaomi (participación de mercado global - 6.3%)

7. LG (cuota de mercado global: 3,6%)

8. ZTE (excluye Nubia) (Participación en el mercado mundial: 3,3%)

9. Lenovo (incluye a Motorola) (cuota de mercado global: 3,2%)

10. Alcatel (cuota de mercado global: 1,3%)

Móviles con descuentos de más del 20% en Ebay

Con un descuento del 25%. A finales de agosto Samsung reveló el que sería su novedad más esperada, el Galaxy Note 8, una oportunidad para recuperarse del fracaso del Note7.

El diseño de este nuevo dispositivo de la marca coreana es muy atractivo, con su gran pantalla curva de 6.3 pulgadas, una de las más grandes del mercado. Lo que más destaca es el ‘Infinity Display, que prescinde de los biseles y ofrece una superficie de visualización mayor. Samsung ha rediseñado el terminal cambiando el botón de inicio debajo de la pantalla. El resultado no puede ser más espectacular. Ver precio en Ebay.

Tamaño pantalla:6.3 pulgadas

Resolución: & nbsp; 1440 x 2960 píxeles (~ 521 ppi densidad de píxeles)

Memoria interna:: 64 GB, 6 GB RAM

Procesador Gráfico: Mali-G71

Cámara posterior de 12 MP y la frontal de 8MP

Reconocimiento facial*desbloqueo con el rostro o los ojos

Huella digital

Asistente Bixby.

NFC: Sí

batería: & nbsp; no extraíble Li-Ion 3300 mAh de la batería

Con descuentos del 33%. Este terminal destaca por su pantalla de 5.15" Full HD. Cámara dual de 20 Mpx y otra cámara de 12 Mpx. Sensor de huellas y una superbatería de 3200 mAh. Destaca su diseño y gran espacio de almacenamiento. Ver precio en Ebay.

Resolución pantalla: FULLHD (1920x1080)

Tamaño pantalla:5.15 / 13,08 cm

Densidad de pixeles pantalla:428.0 ppp

Tipo de pantalla:IPS

Versión Sist. Operativo:Nougat (7.0 a 7.1)

Memoria RAM:4GB

Memoria Interna:64 GB

Tarjeta de Memoria:MicroSD hasta 256GB

Procesador: Kirin 960 con 8 núcleos

Velocidad de procesador:4x2.4GHz + 4x1.8GHz

Procesador Gráfico: Mali-G71

Doble SIM –nano SIM

Wi-Fi:b, g, n, ac, Dual-Band (2,4GHz y 5GHz)

Bluetooth:v1.0, v1.1, v1.2, v2.0, v2.1, v3.0, v4.0, v4.1, v4.2

Con un descuento del 21%, el Huawei Mate 10 Lite tiene pantalla FollView y cuatro cámaras. La principal de 16 MP+2MP y la frontal de 13MP+ 2MP. Dispone de 64 GB y memoria RAM de 4 GB. Sus 8 nucleó facilitan un funcionamiento fluido y multitarea. Con sensor de huellas. Ver en Ebay.

Resolución pantalla:FULLHD+ (2160x1080)

Tamaño de pantalla:5.99 / 15,21 cm

Tipo de pantalla:IPS

Densidad de pixeles pantalla:407.0 ppp

Versión Sist. Operativo:Nougat (7.0 a 7.1)

Memoria RAM:4GB

Memoria Interna:64 GB

Tarjeta de Memoria:MicroSD hasta 128GB

Procesador: Kirin 659 de 8 núcleos

Doble SIM –nano SIM

Wi-Fi:b, g, n

Bluetooth:v1.0, v1.1, v1.2, v2.0, v2.1, v3.0, v4.0, v4.1, v4.2

Con descuento del 16%. Uno de los mejores móviles que puedes encontrar que te ofrezca tanto por este precio. Por ejemplo una batería de de 4.100 mAh, sensor de huellas, pantalla de 5,5 con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. El nuevo Redmi 4 es compatible con 4G y VoLTE junto con otras opciones de conectividad como WiFi, Bluetooth 4.0 y microUSB. Está arrasando en ventas y no es de extrañar, dada su buena relación calidad/ precio. Ver precio en Ebay.

Con descuentos del 20%, Google no deja de intentar crear un móvil que compita con el iPhone 8, y el Samsung Galaxy S8, —objetivo difícil pero Google no se rinde—. En este dispositivo la compañía norteamericana se centra en ofrecer una experiencia Android limpia, obtener el lo mejor de Google en un teléfono. Destaca su versión de Android, el buen funcionamiento de su cámara y su gran sonido. La web The Verge, referencia en el mundo de los smartphones le otorga una puntuación de 8/10. Ver precio en Ebay.

