Televisores por menos de 200 euros en Ebay

¿Cuál es la diferencia entre 'Full HD', 'HD Ready 1080p' y 'HD Ready'?

Entre los televisores que encontramos de oferta en Ebay los hay con Full HD y con HD Ready, a primera vista el aspecto nos parece muy similar y el precio también lo es. ¿Entonces, cual escoger?, ¿Realmente hay muchas diferencias?

Full HD o HD Raady 1080 describen un televisor que es capaz de trabajar con una señal de alta definición o 1080 líneas. Su definición es de 1920 píxeles x 1080 líneas por lo que ofrece 2 millones de píxeles. Esta densidad de píxeles es perfecta para visualizar videojuegos o Blue Ray. La calidad de imagen, la viveza del color y los contraste son superiores en estos televisores frente a los HD Ready. Estas diferencias entre la tecnología FULL HD y la HD Ready son más patentes a partir de las 40’’ en adelante. En tamaños más pequeños como los televisores que te mostramos a continuación, se aprecia pero menos.

El HD Ready (sin el 1080), implica un televisor que tiene 1280 pixeles x 720 líneas, lo que nos ofrece una densidad de píxeles de 1 millón, justo la mitad que el formato anterior. La calidad de imagen es buena, pero inferior a la Full HD. Si buscas una tele auxiliar para jugar a videojuegos busca una Full HD, si es para ver películas o el Bluy Ray también, sin embargo si es para ver la televisión convencional, y no te importa demasiado la densidad de píxeles con una HD Ready tienes de sobra. Sin embargo, ¿si una FULL HD y una HD Ready las encuentras a casi el mismo precio, y la primera tiene mejor imagen que la segunda, tú cuál escogerías?

5 televisores por menos de 200 euros que puedes comprar en Ebay

Un televisor con un tamaño de pantalla de 80 cm, y una resolución de 1920 x 1080 Full HD, incorpora un procesador de vídeo HyperReal, y un índice de calidad de imagen 200 PQI. El formato es 16/9 con distintos modos de visualización como el modo natral o el modo película.

El sonido de este televisor se nota, es Dolby Digital Plus, incorpora Virtual Sorround DTS Sound Studio. Lleva dos altavoces 2 CH (Abajo Firing + Base Reflex). Ver precio en Ebay.

Conectividad

2 x HDMI

1 x USB

1 x Salida de audio Digital (óptica)

1 x Scart

Antena Terrestre/Cable

CI Location

Incluye modo Juego con FPS, RTS y modos personalizados para una experiencia de juego más completa. Modo cine para no perder detalle incluso en las escenas más oscuras. Ver precio en Ebay.

HD Ready

Resolución de la pantalla1366 x 768 Pixeles

Formatos gráficos soportados1366 x 768

Relación de aspecto nativa16:9

Tamaño de pixel0,44475 x 0,44925 mm

Brillo de pantalla250 cd / m²

Gama de colores68%

Número de colores de la pantalla16,78 millones de colores

Razón de contraste (típica)3000:1

Relación de contraste (dinámico)5000000:1

Ángulo de visión, horizontal178°

Ángulo de visión, vertical178°

Un televisor ultra fino que destaca por su nitidez, color y contraste. Notarás los colores de la piel mas naturales nada de anaranjados o demasiado pálidos, los blancos más luminosos y los colores oscuros se perciben con mayor contraste. El sonido de 6 W, es envolvente con control inteligente. Ver precio en Ebay.

Tecnología LED Full HD

Tamaño diagonal de pantalla (métrico):60 cm

Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas):24 pulgada

Resolución de pantalla: 1920 x 1080 p

Relación de aspecto: 4:3/16:9

Brillo: 280 cd/m²

Relación de luminancia máxima:65 %

Mejora de la imagen:Digital Crystal Clear

Un modelo con resolución HD Ready y amplias funciones con una buena relación precio calidad. Ver precio en Ebay.

TV DIRECT-LED

Resolución 1.366 x 768.

Contraste 1.000:1.

Brillo 180 cd/m2.

Ángulo visión 178º / 178º.

Reducción digital ruido y zoom.

24 pulgadas - 60,96 cm. diagonal.

Diseño compacto y ligero.

VESA 10 x 10.

JPEG, BMP, PNG, MP3,TXT, MPEG 1/2/4, TS, MKV.

Autoapagado

Función Hotel

Timeshift

Control Parental

Escaneo progresivo

Consumo máximo ≤35W

Un televisor con FULL HD con una excelente calidad de imagen y altavoces de 6 W con sonido Dolby Digital. Ver precio en Ebay.

Decodificadores incorporados: Dolby Digital, DTS

Diagonal de la pantalla: 55,9 cm (22")

Diagonal de la pantalla: 55,9 cm (22") Altura: 33,5 cm

Consumo de energía anual: 33 kWh

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Clase de eficiencia de energía: A

