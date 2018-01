Cintas de correr plegables por menos de 250 euros en Ebay

¿Decidido a comprar una cinta de correr para entrenarte en casa? El entrenamiento con cintas de correr mejora el ritmo cardiovascular, tonifica la musculatura y quema calorías, un objetivo buscado por miles de personas. Estas máquinas hace años eran prohibitivas con precios superiores a 2.500 euros. Hoy las encuentras 'tope de gama' por más de 2.000 euros, pero también hay precios más económicos. Ebay tiene ofertas interesantes en miles de productos, en Periodista Digital, hemos buscado cintas de correr que cuestan menos de 250 euros y te ofrecen una buena relación calidad-precio.

¿En qué fijarse para escoger una cinta de correr?

Aunque se les llama popularmente ‘cintas para correr’ en esta categoría también están las ‘cintas para andar’ así que hay bastantes diferencias en precios y características, desde las más básicas hasta las que llevan televisión pequeña en HD y Bluetooth.

El uso: ¿correr, trote o jogging o andar?

Una cinta de andar puedes encontrarla a menos precio que una de correr, las de andar pueden ir sin moto, mientras las de correr llevan motor. Si buscas una cinta para andar o bue paso o marcha deportiva tienes que buscar que admitan mínimo una velocidad de uso de 1 a 8 km/ hora. Si tu objetivo es la marcha deportiva (hasta 8 km/h) invertir en una cinta de correr que tenga una velocidad máxima de 20 Km/hora sería innecesario , pagas por prestaciones que no necesitas.

El joggin o trote parte de los 8 km hora en adelante, aquí tenemos que buscar cintas de correr que vayan en consonancia (pero tampoco necesitamos una con máximo 20 km/hora). Llevan motores desde 1,5 CV e 2CV, las más básicas

Running o correr: Con motores entre 2,5 CV hasta de 3 CV las que ya tiene una velocidad de 20 km/hora.

¿Uso ocasiona, frecuente o intenso?

Uso ocasional: unas 3 o 4 horas a la semana de uso necesitan motor que puede ser de 1,5 o 1,8 CV que alcanza una velocidad de hasta 8 km/h. Para un uso superior de entre 5 y 7 horas a la semana necesitarás una cinta de correr con un motor mas potente entre 2 CV y 2,75 CV. Uso intensivo, si es una cinta para compartir en una familia y la usarán a diario varias personas por encima de las 8 horas semanales de uso. Tiene motores entre 2,75 y 4 CV y pueden llegar a alcanzar hasta los 22 km/hora.

Superficie de carrera

si vas a correr cuanto más amplia sea la cinta mas cómoda, las tope de gama tienen una superficie de carrera de 55 de ancho x 152 cm de largo, lo que permite una gran superficie de zancada, idea para personas más altas o corpulentas. Las cintas de precios económicos y medios tiene anchos de 30 y 40 cm y longitudes de 100 cm. Permiten correr sin problemas poro recortan en medidas.

La inclinación

Usar la inclinación en las cintas de correr aumenta las calorías que se queman durante el entrenamiento y ayuda a fortalecer la musculatura. Al correr con pendiente también ganarás en resistencia y el impacto en la cadera y rodilla es menor, ya que los pasos son más cortos. Al correr con inclinación el entrenamiento es más intenso. Los grados de inclinación van desde un 0% de inclinación a un 10% de inclinación y luego están +10% de inclinación. Si lo que buscas es imitar en casa lo que sería correr en la calle, tendrás que poner un mínimo de 1% de inclinación si quieres un poco más de intensidad prueba una pendiente del 2%.

Si lo que quieres es quemar calorías más rápido aumenta la inclinación hasta un 10%, aunque esto también hará que te canses antes.

Tamaño: ¿es plegable?

Los tamaños pueden variar pero prácticamente el 90% de las cintas de correr son plegables, si tienes poco espacio teniendo en cuenta la puedes plegar puedes optar por una media, ya que si eliges una más estrecha en realidad ocupa algo menos de espacio pero tampoco hay tanta diferencia (diez cm o 15 cm mas no son tanto). Puedes hacer como cuando vas a comprar un mueble, mide el hueco donde quieres ubicar tu cinta de correr, de esta manera te ceñirás a los modelos que más se adapten a tus necesidades.

4 cintas de correr por menos de 200 euros en Ebay

Una cinta de correr con potencia 1500 W, con capacidad regulable de velocidad de 1 a 14 km/hora y 12 programas de entrenamiento. Pantalla LCD, sensor de frecuencia cardíaca, y conexión MP3, ver en Ebay.

Voltaje: 220-240 V / 50-60 Hz

220-240 V / 50-60 Hz Velocidad: regulable 1-14km/h

regulable 1-14km/h Superficie de carrera: 110 x 39,5 cm

110 x 39,5 cm Pulsómetro: sensor de frecuencia cardiaca en el manillar

sensor de frecuencia cardiaca en el manillar Paro de emergencia: magnético

magnético Sistema de plegado: vertical ultracompacto

vertical ultracompacto Ruedas de transporte: 2 en la parte frontal

2 en la parte frontal Altavoces: 2 integrados en la consola de mandos

2 integrados en la consola de mandos Entrada de audio: minijack 3.5 estándar

minijack 3.5 estándar Soporte para botellas: sí

sí Peso máximo de usuario recomendado: 90 Kg

90 Kg Medidas de la cinta plegada (Largo x ancho x alto

Una cinta de correr, ligera para un entrenamiento de varias horas a la semana. Tiene velocidad ajustable de 1-10 km/h. Con pantalla LCD, motor de alta potencia, una base estable. Superficie para correr de 100 x 34 cm. Asas ergonómicas, y antideslizantes. Con tres programas. ¡Se pliega muy fácil! Ver en Ebay.

Cinta de correr HSM-T08E, plegable con 900W y velocidad ajustable hasta 10 km/h. Tiene una superficie de carrera de 32 x100 cm. Tiene 12 programas de entrenamiento. Su motor es bastante silencioso y tiene un sistema de paró de emergencia para cuando lo necesites. Es fácil de plegar y su pantalla LCD te ofrece en un solo vistazo amplia información: calorías, velocidad, distancia y tiempo. Ver precio en Ebay.

Esta cinta permite un peso máximo de 200 kg, algo que no todas las cintas permiten, (la mayoría no sobrepasan los 150 kg). Tiene pantalla LCD con información de calorías, distancia y tiempo transcurrido. No lleva motor, se activa con el movimiento del cuerpo, por lo tanto ayuda a tonificar el cuerpo pero sin la exigencia de las cintas de correr a motor. Ver en Ebay.

Ventajas de comprar y vender en Ebay

En Ebay tienes artículos para el deporte y las actividades al aire libre a los mejores precios: fitness, running, yoga, ciclismo, fútbol, senderismo. Si te gusta comprar comparando precios y marcas, en Ebay tiene artículos nuevos, y otros que son semi nuevos a precios más económicos. Si tienes artículos deportivos que ya no usas (como una bicicleta estática o unas raquetas de tenis) puedes ponerlas a la venta. Hay mucha gente que busca chollos y si el artículo está en buen estado y se ahorra dinero lo compra. La cultura del ‘segunda mano’ está aumentando en España, Ebay te permite comprar o vender productos, nuevos, nuevos con etiquetas y usados. Comprar y vender en Ebay es muy fácil, solo tienes que registrarte, y descubrirás miles de ideas, para regalar, para tu casa, o para ti: smarphones, televisores, moda y mucho más.